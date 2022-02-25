Мужчина спасен при пожаре квартиры в Осиповичском районе

Источник материала: БелТА

25 февраля, Могилев /Корр. БЕЛТА/. Сотрудники МЧС при пожаре квартиры в деревне Цель Осиповичского района спасли мужчину. Об этом БЕЛТА сообщили в Могилевском областном управлении МЧС.

Сообщение о пожаре поступило сегодня в 00.12. К моменту прибытия спасателей к месту вызова горела квартира на 3-м этаже, создалось плотное задымление. Сотрудники МЧС обнаружили в помещении и вынесли на свежий воздух 47-летнего хозяина квартиры. Мужчину госпитализировали в реанимационное отделение Осиповичской центральной районной больницы в тяжелом состоянии.

В результате пожара частично уничтожено имущество в квартире. Причина произошедшего устанавливается.-0-