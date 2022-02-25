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«NFT-версия реальной сумки ушла дороже оригинала»: что нужно знать бизнесу о криптоактивах уже сейчас
25.02.2022 14:21 — Разное | ProBusiness
Источник материала: ProBusiness
Больше 350 тысяч белорусов, по
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«Биткоин стал самым быстрорастущим криптоактивом десятилетия»
В прошлом году биткоин обновил исторический максимум, достигнув стоимости в $ 69 тысяч за единицу. Директор по коммуникациям Whitebird Василий Кулеш отмечает: по сути, биткоин стал самым быстрорастущим криптоактивом десятилетия.
— Биткоину понадобилось всего 12 лет, чтобы достичь рыночной капитализации в $ 1 трлн, — подчеркивает спикер.
В некоторых странах этой криптовалюте даже удалось добиться полноценного признания.
Так, Сальвадор в сентябре прошлого года сделал биткоин легальным средством расчетов.
— Абсолютное большинство взрослых жителей Сальвадора установили себе национальный кошелек и используют его для транзакций. На ютубе полно видео, как местные жители рассчитываются в магазинах за продукты при помощи этого кошелька и QR-кода.
Еще одна активно растущая криптовалюта — Ethereum, использующаяся в основном на одноименной платформе для создания децентрализованных онлайн-сервисов на базе умных контрактов. Она также обновила исторический максимум: в ноябре 2021 года на рынке за единицу этой криптовалюты готовы были отдать $ 4868.
— Годовая доходность Ethereum получилась около 400%. А сколько еще криптовалют на подходе. Недаром венчурные фонды за прошлый год вложили в криптопроекты около $ 30 млрд. Тинькофф-банк купил долю в швейцарском криптосервисе Aximetria, Сбер вкладывается в компании, которые разрабатывают блокчейн, — перечисляет Василий Кулеш. — Это уже явление, которое во всех странах выходит на арену.
Художник против Hermès: причем тут криптовалюта?
В 2021 году в новостях постоянно всплывала аббревиатура NFT. Настолько часто, что толковый словарь английского языка Collins English Dictionary
В прошлом году объем сделок по данной криптовалюте превысил $ 23 млрд.
Такие проекты, как CryptoPunks, Bored Ape Yacht Club (BAYC) и Art Blocks стали яркой иллюстрацией взрыва NFT.
Голливудские звезды, спортивные знаменитости и крупные бренды, такие как Coca-Cola, Gucci, Nike и Adidas, запустили новую волну в этом пространстве, предоставив NFT иной уровень эксклюзивности. Узнаваемости этому токену добавляют заоблачные суммы, за которые продаются NFT, а также громкие скандалы.
Буквально в январе этого года французский дом моды класса люкс Hermès
По словам художника, его деятельность защищена первой поправкой конституции США, гарантирующей свободу слова, а MetaBirkin является лишь «игровой абстракцией существующей достопримечательности модной культуры». В Hermès в ответ на это назвали Ротшильда «цифровым спекулянтом, стремящимся быстро разбогатеть».
Но это не самые дорогие NFT.
Работы из коллекции
Откуда же берется у людей готовность отдать за картинку, например, в 24 пикселя сумму в два десятка миллионов долларов? Один из вариантов — желание человека обозначить свой статус в цифровой среде. Некоторым очень важно обозначить свой статус дорогими часами, брендовым пиджаком. Но по фото в соцсети, на котором запечатлена рука с часами, невозможно определить стоимость аксессуара, а значит и такую важную для конкретной личности статусность. Для части общества именно дорогая NFT на аватарке в Twitter (а эта соцсеть взяла на себя такой функционал) позволяет почувствовать свою весомость, а также быстро привлечь дополнительно несколько десятков тысяч подписчиков.
«Надеюсь, регуляторы дадут возможность белорусам в рамках правового поля выпускать NFT-токены»
Белорусскому предпринимателю стоит быть в курсе тех цифровых активностей, что происходят в мировой криптоэкономике.
— Находясь здесь, мы вполне можем их использовать, — считает Василий Кулеш. — В Беларуси, на мой взгляд, идеальные условия для работы с криптовалютой: у нас есть соответствующее законодательство, легальные криптоплатформы, банки знают, что такое транзикации с криптовалютами. Надеюсь, регуляторы дадут возможность белорусам в рамках правового поля выпускать NFT-токены.
Пока же в Беларуси появился урегулированный сервис по обмену криптовалют — Whitebird. Он работает в правовом поле декрета № 8 «О развитии цифровой экономики». Платформа предлагает криптокошелек под брендом
— Одна из основных проблем в криптовалюте — утеря доступа к криптоактиву. Мы установили в криптокошельке приватный ключ, который распаковывается «лицом», то есть с помощью биометрической системы, — уточняет директор по коммуникациям.
Доступ к приватному ключу от кошелька можно даже передавать третьим лицам, например, родственникам. То есть теоретически здесь реализован алгоритм «наследования» криптоактивов.
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«NFT-версия реальной сумки ушла дороже оригинала»: что нужно знать бизнесу о криптоактивах уже сейчас
Больше 350 тысяч белорусов, по данным прошлогоднего исследования платежной платформы Triple A, являются держателями криптоактивов. «Становление криптоэкономики...
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