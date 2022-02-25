«NFT-версия реальной сумки ушла дороже оригинала»: что нужно знать бизнесу о криптоактивах уже сейчас

Источник материала: ProBusiness



Василий Кулеш, коммерческий директор Whitebird

Больше 350 тысяч белорусов, по данным прошлогоднего исследования платежной платформы Triple A, являются держателями криптоактивов. «Становление криптоэкономики происходит на наших глазах», — считает Василий Кулеш, директор по коммуникациям Whitebird , компании-резидента ПВТ, имеющей лицензию на легальный обмен криптовалют. На конференции «Про бизнес» Capital Day 2022 он рассказал об интересных трендах и возможностях в этой сфере для бизнеса и предпринимателей.

Официальный партнер конференции:

индустриальный парк «Великий Камень»

Партнеры конференции:

МТБанк

Visa

РЕИТ Индастриал

Whitebird.io

AIGENIS

«Биткоин стал самым быстрорастущим криптоактивом десятилетия»

В прошлом году биткоин обновил исторический максимум, достигнув стоимости в $ 69 тысяч за единицу. Директор по коммуникациям Whitebird Василий Кулеш отмечает: по сути, биткоин стал самым быстрорастущим криптоактивом десятилетия.

— Биткоину понадобилось всего 12 лет, чтобы достичь рыночной капитализации в $ 1 трлн, — подчеркивает спикер.

В некоторых странах этой криптовалюте даже удалось добиться полноценного признания.

Так, Сальвадор в сентябре прошлого года сделал биткоин легальным средством расчетов.

— Абсолютное большинство взрослых жителей Сальвадора установили себе национальный кошелек и используют его для транзакций. На ютубе полно видео, как местные жители рассчитываются в магазинах за продукты при помощи этого кошелька и QR-кода.



Capital Day 2022

Еще одна активно растущая криптовалюта — Ethereum, использующаяся в основном на одноименной платформе для создания децентрализованных онлайн-сервисов на базе умных контрактов. Она также обновила исторический максимум: в ноябре 2021 года на рынке за единицу этой криптовалюты готовы были отдать $ 4868.

— Годовая доходность Ethereum получилась около 400%. А сколько еще криптовалют на подходе. Недаром венчурные фонды за прошлый год вложили в криптопроекты около $ 30 млрд. Тинькофф-банк купил долю в швейцарском криптосервисе Aximetria, Сбер вкладывается в компании, которые разрабатывают блокчейн, — перечисляет Василий Кулеш. — Это уже явление, которое во всех странах выходит на арену.



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Художник против Hermès: причем тут криптовалюта?

В 2021 году в новостях постоянно всплывала аббревиатура NFT. Настолько часто, что толковый словарь английского языка Collins English Dictionary признал ее словом 2021 года.

NFT — невзаимозаменяемый токен. Может быть использован для записи в блокчейн информации о владении игровыми предметами, объектами цифрового искусства, движимым и недвижимым имуществом и др.

В прошлом году объем сделок по данной криптовалюте превысил $ 23 млрд.

Такие проекты, как CryptoPunks, Bored Ape Yacht Club (BAYC) и Art Blocks стали яркой иллюстрацией взрыва NFT.

Голливудские звезды, спортивные знаменитости и крупные бренды, такие как Coca-Cola, Gucci, Nike и Adidas, запустили новую волну в этом пространстве, предоставив NFT иной уровень эксклюзивности. Узнаваемости этому токену добавляют заоблачные суммы, за которые продаются NFT, а также громкие скандалы.

Буквально в январе этого года французский дом моды класса люкс Hermès подал в суд на NFT-художника Мэйсона Ротшильда. Тот продавал виртуальные копии сумок бренда. Люботно, что цены его MetaBirkin варьировались от $ 13 тысяч до $ 800 тысяч, в то время как оригиналы стоили от $ 12 тысяч до $ 500 тысяч.



MetaBirkin Мэйсона Ротшильда. Иллюстрация: next-brands.com

По словам художника, его деятельность защищена первой поправкой конституции США, гарантирующей свободу слова, а MetaBirkin является лишь «игровой абстракцией существующей достопримечательности модной культуры». В Hermès в ответ на это назвали Ротшильда «цифровым спекулянтом, стремящимся быстро разбогатеть».

Но это не самые дорогие NFT.

Работы из коллекции CryptoPunks могут стоить от $ 50 тысяч до $ 20 млн.

Откуда же берется у людей готовность отдать за картинку, например, в 24 пикселя сумму в два десятка миллионов долларов? Один из вариантов — желание человека обозначить свой статус в цифровой среде. Некоторым очень важно обозначить свой статус дорогими часами, брендовым пиджаком. Но по фото в соцсети, на котором запечатлена рука с часами, невозможно определить стоимость аксессуара, а значит и такую важную для конкретной личности статусность. Для части общества именно дорогая NFT на аватарке в Twitter (а эта соцсеть взяла на себя такой функционал) позволяет почувствовать свою весомость, а также быстро привлечь дополнительно несколько десятков тысяч подписчиков.



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«Надеюсь, регуляторы дадут возможность белорусам в рамках правового поля выпускать NFT-токены»

Белорусскому предпринимателю стоит быть в курсе тех цифровых активностей, что происходят в мировой криптоэкономике.

— Находясь здесь, мы вполне можем их использовать, — считает Василий Кулеш. — В Беларуси, на мой взгляд, идеальные условия для работы с криптовалютой: у нас есть соответствующее законодательство, легальные криптоплатформы, банки знают, что такое транзикации с криптовалютами. Надеюсь, регуляторы дадут возможность белорусам в рамках правового поля выпускать NFT-токены.



Иллюстрация предоставлена спикером

Пока же в Беларуси появился урегулированный сервис по обмену криптовалют — Whitebird. Он работает в правовом поле декрета № 8 «О развитии цифровой экономики». Платформа предлагает криптокошелек под брендом BITCASH на Android и iOS, который внутри содержит функцию хранения и позволяет сформировать собственный портфель криптоактивов.

— Одна из основных проблем в криптовалюте — утеря доступа к криптоактиву. Мы установили в криптокошельке приватный ключ, который распаковывается «лицом», то есть с помощью биометрической системы, — уточняет директор по коммуникациям.



Capital Day

Доступ к приватному ключу от кошелька можно даже передавать третьим лицам, например, родственникам. То есть теоретически здесь реализован алгоритм «наследования» криптоактивов.

Инвестиции в криптоактивы являются высокорисковыми.

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