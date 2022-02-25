Мнение: накачивая Украину оружием, коллективный запад фактически не оставил Москве выбора

Источник материала: ОНТ

Призывы со стороны России прекратить военные действия в Донбассе и следовать «Минским соглашениям» на протяжении долгих лет просто игнорировалось. По мнению экспертов, накачивая Украину оружием, коллективный запад фактически не оставил Москве выбора, спровоцировав ее на ответные действия. Об этом высказался общественный и политический деятель из России Николай Стариков.

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