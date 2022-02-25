Жаркая кулинарная битва: что ждет зрителей на шоу «Народный повар»

Источник материала: ОНТ

В шоу «Народный повар» завершились отборочные туры. Борьбу за звание лучшего народного кулинара страны продолжат 16 команд. В это воскресенье вы увидите первый баттл одной восьмой финала. Накаляются не только духовки, но и страсти. Гомель против Гродно. Участники из какого города смогут покорить сердца искушенных членов жюри?

Антон Каленик, эксперт кулинарного шоу «Народный повар»: «Наши "фе", как мы говорим иногда, иногда больше, иногда меньше, замечания, желания, это нужно просто услышать и не стесняться попробовать, и вообще кухня – это место для экспериментов».

Итак, знакомьтесь с первыми участниками – бабушка Ирина и внучка Маргарина Дейнеко из Гродно. Маргарите любовь и страсть к еде и готовке передалась от бабушки. И сейчас Маргарита и Ирина на глазах у всей страны борются за звание «Народного повара». Но не кулинарией едины. Обе участницы – представительницы одной из самых уважаемых и почетных профессий – врачей.

Маргарита Дейнеко, участница кулинарного шоу «Народный повар»: «Я с детства училась готовить, а уже потом, когда я выбрала профессию врача, уже и хотелось привить что-то и полезное в нашу жизнь и начала увлекаться полезными продуктами питания».

Ирина Дейнеко, участница кулинарного шоу «Народный повар»: «Сейчас, конечно, тоже волнуемся, но у нас много знакомых тут образовалось, много кого знаем, они нас знают, встречают приветливо, приятно».

Ирине и Маргарите предстоит сразиться с друзьями из Гомеля Александрой и Кириллом. Александра – официантка гомельского кафе, Кирилл – заведующий столовой лицея.

Кирилл Кочев, участник кулинарного шоу «Народный повар»: «Самое главное быть осторожным в названии своих блюд, потому что иначе требования предъявляются соответствующие».

Компанию шеф-повару Антону Каленику и фермеру Андрею Абрамову составит Председатель Молодежного парламента при Национальном собрании Республики Беларусь Егор Макаревич. Он признался, что в его холодильнике продуктов практически нет. В общем, типичный холодильник холостяка.

Егор Макаревич, Председатель Молодежного парламента при Национальном собрании Республики Беларусь: «Очень нравится атмосфера, все красиво, не первый раз в этой студии, очень такой интересный формат. На самом деле людям интересно, показать с одной стороны себя, свои кулинарные способности, а с другой стороны услышать оценку экспертов. Меня сложно назвать экспертом в кулинарии, но надеюсь что-то смогу сказать, поделиться своими видениями. Для меня это новое амплуа, но тем не менее рад, что позвали».

Воскресенье, 9.30 утра. Включайте телеканал ОНТ, шоу «Народный повар». Жаркая кулинарная битва, оценки судей, оригинальные рецепты и невероятно теплая семейная атмосфера. Обещаем, будет вкусно, весело и познавательно. Участникам точно есть, чем вас удивить.

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