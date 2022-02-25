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Жаркая кулинарная битва: что ждет зрителей на шоу «Народный повар»
Источник материала: ОНТ
В шоу «Народный повар» завершились отборочные туры. Борьбу за звание лучшего народного кулинара страны продолжат 16 команд. В это воскресенье вы увидите первый баттл одной восьмой финала. Накаляются не только духовки, но и страсти. Гомель против Гродно. Участники из какого города смогут покорить сердца искушенных членов жюри?
Итак, знакомьтесь с первыми участниками – бабушка Ирина и внучка Маргарина Дейнеко из Гродно. Маргарите любовь и страсть к еде и готовке передалась от бабушки. И сейчас Маргарита и Ирина на глазах у всей страны борются за звание «Народного повара». Но не кулинарией едины. Обе участницы – представительницы одной из самых уважаемых и почетных профессий – врачей.
Ирине и Маргарите предстоит сразиться с друзьями из Гомеля Александрой и Кириллом. Александра – официантка гомельского кафе, Кирилл – заведующий столовой лицея.
Компанию шеф-повару Антону Каленику и фермеру Андрею Абрамову составит Председатель Молодежного парламента при Национальном собрании Республики Беларусь Егор Макаревич. Он признался, что в его холодильнике продуктов практически нет. В общем, типичный холодильник холостяка.
Воскресенье, 9.30 утра. Включайте телеканал ОНТ, шоу «Народный повар». Жаркая кулинарная битва, оценки судей, оригинальные рецепты и невероятно теплая семейная атмосфера. Обещаем, будет вкусно, весело и познавательно. Участникам точно есть, чем вас удивить.
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В шоу «Народный повар» завершились отборочные туры. Борьбу за звание лучшего народного кулинара страны продолжат 16 команд. В это воскресенье вы увидите первый...
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