Диетологи назвали простой способ замедлить старение

Источник материала: ОНТ

Информация для тех, кто практикует завтраки: диетологи заявили, что борьбу с лишним весом и старением можно облегчить, заменив привычку пить кофе по утрам употреблением яблок.

Они содержат в себе заряд бодрости, однако не вызывают эмоциональных всплесков и скачков настроения.

Подробнее смотрите в видеоинформации.





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