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Диетологи назвали простой способ замедлить старение
Источник материала: ОНТ
Информация для тех, кто практикует завтраки: диетологи заявили, что борьбу с лишним весом и старением можно облегчить, заменив привычку пить кофе по утрам употреблением яблок.
Они содержат в себе заряд бодрости, однако не вызывают эмоциональных всплесков и скачков настроения.
Подробнее смотрите в видеоинформации.
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Информация для тех, кто практикует завтраки: диетологи заявили, что борьбу с лишним весом и старением можно облегчить, заменив привычку пить кофе по утрам...
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