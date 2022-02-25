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Диетологи назвали простой способ замедлить старение

25.02.2022 14:31 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

Диетологи назвали простой способ замедлить старение

Информация для тех, кто практикует завтраки: диетологи заявили, что борьбу с лишним весом и старением можно облегчить, заменив привычку пить кофе по утрам употреблением яблок. 

Они содержат в себе заряд бодрости, однако не вызывают эмоциональных всплесков и скачков настроения.

Подробнее смотрите в видеоинформации.


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Информация для тех, кто практикует завтраки: диетологи заявили, что борьбу с лишним весом и старением можно облегчить, заменив привычку пить кофе по утрам...
 
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