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Российский теннисист Даниил Медведев станет первой ракеткой мира
Источник материала: ОНТ
Российский теннисист Даниил Медведев станет первой ракеткой мира. Рейтинг будет обновлен в понедельник.
Серб Новак Джокович утратит лидирующую позицию: он уступил в четвертьфинале турнира в Дубае чеху Иржи Веселы. Тем временем Медведев пробился в полуфинал турнира в Мексике, где завтра сыграет с испанцев Рафаэлем Надалем. Медведев станет первым теннисистом из России с 2001 года, кто возглавит рейтинг. Ранее в списке лидировали Евгений Кафельников и Марат Сафин.
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Российский теннисист Даниил Медведев станет первой ракеткой мира. Рейтинг будет обновлен в понедельник. Серб Новак Джокович утратит лидирующую позицию: он...
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