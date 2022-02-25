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Российский теннисист Даниил Медведев станет первой ракеткой мира

25.02.2022 14:31 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

Российский теннисист Даниил Медведев станет первой ракеткой мира

Российский теннисист Даниил Медведев станет первой ракеткой мира. Рейтинг будет обновлен в понедельник.

Серб Новак Джокович утратит лидирующую позицию: он уступил в четвертьфинале турнира в Дубае чеху Иржи Веселы. Тем временем Медведев пробился в полуфинал турнира в Мексике, где завтра сыграет с испанцев Рафаэлем Надалем. Медведев станет первым теннисистом из России с 2001 года, кто возглавит рейтинг. Ранее в списке лидировали Евгений Кафельников и Марат Сафин.

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Российский теннисист Даниил Медведев станет первой ракеткой мира. Рейтинг будет обновлен в понедельник. Серб Новак Джокович утратит лидирующую позицию: он...
 
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