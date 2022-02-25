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Вечером участники НАТО проведут экстренный саммит по ситуации в Украине

25.02.2022 14:31 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

Вечером участники НАТО проведут экстренный саммит по ситуации в Украине

То, что НАТО не собирается вводить войска в Украину, подтвердили сегодня в Бюро нацбезопасности Польши. 


Участники Альянса собираются на экстренный саммит – он пройдет вечером в формате видеоконференции. Похоже, руководство военного блока в растерянности, если не сказать больше – в панике. Эксперты обратили внимание на высказывания и поведение генсекретаря. Так, Столтенберг заявил: никто в НАТО не знает, что делать дальше. А к участию в саммите для чего-то пригласил Финляндию и Швецию, которые не входят в военный блок.

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То, что НАТО не собирается вводить войска в Украину, подтвердили сегодня в Бюро нацбезопасности Польши.  Участники Альянса собираются на экстренный саммит – он...
 
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