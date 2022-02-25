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Как сохранить любовь до золотой свадьбы и дольше? Счастливая пара поделилась своими секретами
Источник материала: ОНТ
Семья и материнство – одно из главных направлений социальной политики нашей страны. Это не раз отмечалось на самом высоком уровне. Уделяется большое внимание и снижению числа разводов.
Так как же сохранить домашний очаг? Своими секретами поделилась семья Борисевич, которые не так давно отметили золотую свадьбу.
Подробности – в видеоинформации.
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Семья и материнство – одно из главных направлений социальной политики нашей страны. Это не раз отмечалось на самом высоком уровне. Уделяется большое внимание и...
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