Как сохранить любовь до золотой свадьбы и дольше? Счастливая пара поделилась своими секретами

Источник материала: ОНТ

Семья и материнство – одно из главных направлений социальной политики нашей страны. Это не раз отмечалось на самом высоком уровне. Уделяется большое внимание и снижению числа разводов.

Так как же сохранить домашний очаг? Своими секретами поделилась семья Борисевич, которые не так давно отметили золотую свадьбу.

Подробности – в видеоинформации.





Подписывайтесь на нас в Telegram