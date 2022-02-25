После капремонта открылась 6-я Центральная районная поликлиника Минска

Источник материала: ОНТ

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В декабре прошлого года после длительного капремонта открылась 6-я Центральная районная поликлиника. Новая техника, современное диагностическое оборудование, но и это еще не все.

Анна Шелухина – молодой специалист 6-ой поликлиники Ленинского района столицы. Девушка приехала сюда по распределению после окончания медицинского университета в Витебске. Сначала год интернатуры, а c августа 2021-го Анна принимает пациентов самостоятельно.

Анна Шелухина, врач общей практики 6-й центральной районной клинической поликлиники ленинского района г. Минска: «Медицинская профессия – это тяжело морально и порой бывает физически, но это то, чем мне нравится заниматься, потому как бы ни было, я удовлетворена на данный момент своей профессией. График меня устраивает, я даже работаю на 1,5 ставки, поэтому мне в плане рабочего времени комфортно. С учетом того, что у меня пока нет семьи, я могу себе позволить работать больше. Если у меня первая смена, я прихожу к 8 часам, у меня сразу начинается амбулаторный прием, потом с часу дня до 16 вечера выполняю визиты на дом – это мой рабочий день».





Обновленная поликлиника распахнула свои двери 28 декабря. Лечить пациентов помогает самое современное оборудование. Кстати, появилось здесь и новое отделение ультразвуковой диагностики, где каждый может сделать УЗИ щитовидной железы или органов брюшной полости. Но и это еще не все.

Елена Кошелевич, заместитель главного врача по медицинской части 6-й Центральной районной клинической поликлиники Ленинского района г. Минска: «Открылась у нас водолечебница после капитального ремонта, также на нашей базе функционируют районные центры – это районный гастроэнтерологический центр, урологический центр, кардиологический центр. Также ведет прием врач-онколог из Минского клинического онкологического центра».

Кроме того, поликлиника ежегодно делает заявки на поиск молодых специалистов. Без их помощи – никак. Особенно в условиях неблагоприятной эпидемиологической обстановки.

Татьяна Самуcевич, главная медицинская сестра 6-й Центральной районной клинической поликлиники Ленинского района г. Минска: «Очень хорошо они себя проявили. Не было истерик, того, что это страх, опасно. Они шли на передовую, в бригады, инфекционные кабинеты. Все, что мы хотели, все, кого ставили и просили, никакого отказа не было. Большое внимание конечно уделяем жилью, потому что многие молодые специалисты приезжают с разных областей. По мере возможности профсоюзы ставят на учет, жилищные условия, кому нужно – это общежития, квартиры».

800 посещений в смену – в таком режиме сегодня работает обновленная шестерка. При этом за помощью сюда могут обратиться жители шести районов столицы, а это около 33 тысяч человек.

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