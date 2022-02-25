Ситуация в Украине: обстановка на 13 часов 25 февраля

Источник материала: ОНТ

Оперативная информация из Украины. Местные солдаты подорвали сразу несколько мостов на подступах к Киеву.





Инженерные сооружения также сознательно вывели из строя в Черниговской, Житомирской, Херсонской и Харьковской областях. Это делается для того, чтобы затруднить российским войскам возможное наступление. Интересы мирного населения, которое выступает категорически против подобных действий, при этом не учитываются.

Между тем, в Минобороны России заявили, что вывели из строя 118 военных объектов Украины, театр боевых действий сегодня достиг Киева. Там горела многоэтажка, в которую попали обломки ракеты, сбитой Вооруженными силами Украины. Про обстрелы градами вновь сообщают Луганск и Донецк. О погибших, как военных, так и мирных жителей, заявили по обе линии соприкосновения.

В Киеве признали, что утратили контроль над островом Змеиный в Черном море, а также над Чернобылем и рядом других населенных пунктов. Украинские СМИ сообщают, на фоне обострения конфликта во многих города возникли проблемы с топливом, в банкоматах не хватает наличных средств, повышенный спрос на продукты первой необходимости.

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