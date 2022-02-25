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Премьер-министр Беларуси: оснований для паники нет, колебания курса случались и раньше

25.02.2022 15:05 — Разное | Myfin  
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Источник материала: Myfin

Фото носит иллюстративный характер, источник: Андрей Стасевич/БелТА

Он заверил, что события в Украине используются в том числе деструктивными силами, которые рассчитывают посеять панику, сбить людей с нормального ритма жизни, вызвать хаос.

«Такого же рода турбулентность на валютном рынке наблюдается и в других странах. В первую очередь это связано с некими психологическими ожиданиями. Как правило, несколько дней проходит и все успокаивается. Не вижу никаких причин для паники», – отметил глава Совмина.

Головченко рассказал, что члены правительства обсудили ситуацию и пришли к выводу: нет оснований для принятия дополнительных мер по регулированию на валютном рынке.

По словам премьер-министра, курс белорусского рубля останется стабильным, никаких ограничений не планируется вводить, поводов для беспокойства нет.

«У Нацбанка достаточно ресурсов, чтобы какие-то колебания сглаживать. Мы это проходили много раз», – отметил Роман Головченко.

Как заверил премьер-министр, валютная выручка на предприятия и в бюджет поступает устойчиво, платежный баланс страны по-прежнему положительный. Внешнеэкономическая деятельность обеспечивает приток в страну валюты, что позволяет обеспечивать обязательства по внешнему долгу, а также удовлетворять потребности экономики и населения в валюте.

Напомним, официальный курс доллара за последнюю неделю вырос с 2,5676 до 2,7977. При этом банки продают доллар уже по 2,99 рубля.

 
Теги: Курсы валют
 
 
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Премьер-министр Беларуси Роман Головченко заверил, что оснований для беспокойства о курсе белорусского рубля и уж тем более паники нет, а то, что происходит на...
 
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