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Премьер-министр Беларуси: оснований для паники нет, колебания курса случались и раньше
Источник материала: Myfin
Он заверил, что события в Украине используются в том числе деструктивными силами, которые рассчитывают посеять панику, сбить людей с нормального ритма жизни, вызвать хаос.
«Такого же рода турбулентность на валютном рынке наблюдается и в других странах. В первую очередь это связано с некими психологическими ожиданиями. Как правило, несколько дней проходит и все успокаивается. Не вижу никаких причин для паники», – отметил глава Совмина.
Головченко рассказал, что члены правительства обсудили ситуацию и пришли к выводу: нет оснований для принятия дополнительных мер по регулированию на валютном рынке.
По словам премьер-министра, курс белорусского рубля останется стабильным, никаких ограничений не планируется вводить, поводов для беспокойства нет.
«У Нацбанка достаточно ресурсов, чтобы какие-то колебания сглаживать. Мы это проходили много раз», – отметил Роман Головченко.
Как заверил премьер-министр, валютная выручка на предприятия и в бюджет поступает устойчиво, платежный баланс страны по-прежнему положительный. Внешнеэкономическая деятельность обеспечивает приток в страну валюты, что позволяет обеспечивать обязательства по внешнему долгу, а также удовлетворять потребности экономики и населения в валюте.
Напомним, официальный
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Премьер-министр Беларуси Роман Головченко заверил, что оснований для беспокойства о курсе белорусского рубля и уж тем более паники нет, а то, что происходит на...
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