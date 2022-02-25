В Банке БелВЭБ рассказали о работе карт и введенных ограничениях

Источник материала: Myfin

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Как сообщили в банке, доступны все операции по карточкам VISA, за исключением платежей в иностранных онлайн-сервисах (Яндекс, Wildberries, AIlExpress, Ozon и пр. ), а также с использованием сервиса Apple Pay.

Сеть банкоматов Банка БелВЭБ и банков-партнеров (ОАО «Технобанк», ЗАО «РРБ-Банк», ОАО «Банк Дабрабыт») работает в обычном режиме, проинформировал банк.

При этом клиентам, планирующим выезд за пределы Беларуси, рекомендуется снять необходимую сумму наличных денег на личные расходы.



Банк БелВЭБ также сообщает, что в рамках заключенных договоров эквайринга приостанавливает операции в иностранной валюте, операции с использованием карт, эмитированных банками-нерезидентами Республики Беларусь. О возобновлении услуг банк сообщит на своем сайте.



В банке вместе с тем отметили, что бывают временные перебои по оплате услуг по карточкам VISA, эмитированным другими банками Беларуси, в терминалах и банкоматах Банка БелВЭБ. Идут работы по оперативному решению проблемы.



Как сообщалось ранее, Банк БелВЭБ с 25 февраля 2022 года приостанавил прием документов от физических лиц на получение кредитов и увеличение размеров (лимитов) кредитов.

