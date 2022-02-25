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В Банке БелВЭБ рассказали о работе карт и введенных ограничениях
Источник материала: Myfin
Как сообщили в банке, доступны все операции по карточкам VISA, за исключением платежей в иностранных онлайн-сервисах (Яндекс, Wildberries, AIlExpress, Ozon и пр. ), а также с использованием сервиса Apple Pay.
Сеть банкоматов Банка БелВЭБ и банков-партнеров (ОАО «Технобанк», ЗАО «РРБ-Банк», ОАО «Банк Дабрабыт») работает в обычном режиме, проинформировал банк.
При этом
клиентам, планирующим выезд за пределы
Беларуси, рекомендуется снять необходимую
сумму наличных денег на личные расходы.
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Карточки VISA Банка БелВЭБ на территории Республики Беларусь работают в штатном порядке. Об этом сообщается на сайте банка. Специалисты оперативно сделали все для...
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