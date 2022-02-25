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В Банке БелВЭБ рассказали о работе карт и введенных ограничениях

25.02.2022 15:05 — Разное | Myfin  
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Источник материала: Myfin

Фото: Myfin.by. Фото носит иллюстративный характер

Как сообщили в банке, доступны все операции по карточкам VISA, за исключением платежей в иностранных онлайн-сервисах (Яндекс, Wildberries, AIlExpress, Ozon и пр. ), а также с использованием сервиса Apple Pay.

Сеть банкоматов Банка БелВЭБ и банков-партнеров (ОАО «Технобанк», ЗАО «РРБ-Банк», ОАО «Банк Дабрабыт») работает в обычном режиме, проинформировал банк.

При этом клиентам, планирующим выезд за пределы Беларуси, рекомендуется снять необходимую сумму наличных денег на личные расходы.

Банк БелВЭБ также сообщает, что в рамках заключенных договоров эквайринга приостанавливает операции в иностранной валюте, операции с использованием карт, эмитированных банками-нерезидентами Республики Беларусь. О возобновлении услуг банк сообщит на своем сайте.

В банке вместе с тем отметили, что бывают временные перебои по оплате услуг по карточкам VISA, эмитированным другими банками Беларуси, в терминалах и банкоматах Банка БелВЭБ. Идут работы по оперативному решению проблемы.

Как сообщалось ранее, Банк БелВЭБ с 25 февраля 2022 года приостанавил прием документов от физических лиц на получение кредитов и увеличение размеров (лимитов) кредитов.

 
 
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Карточки VISA Банка БелВЭБ на территории Республики Беларусь работают в штатном порядке. Об этом сообщается на сайте банка. Специалисты оперативно сделали все для...
 
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