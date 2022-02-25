«Токен стал конкурентом для облигаций». Директор «Финап24» рассказал, каким был 2021 год для рынка ценных бумаг

Источник материала: ProBusiness





Прошлый год для рынка ценных бумаг стал настоящим испытанием — серьезное изменение законодательства, дефолты по облигациям 12 компаний. Соучредитель и директор компании «Финап24» Александр Маковецкий отмечает, что рынку нужно сделать правильные выводы по итогам 2021 г. На конференции Сapital Day 2022 спикер также поделился своими ожиданиями по этому году.

Официальный партнер конференции:

индустриальный парк «Великий Камень»

Партнеры конференции:

МТБанк

Visa

РЕИТ Индастриал

Whitebird.io

AIGENIS

Рынок корпоративных облигаций разделился на «до» и «после»

— Конъюнктура рынка корпоративных облигаций в 2021 году разделилась на два этапа — до июля 2021 года и после. Это связано со вступлением в силу нового законодательства — запрета на выпуск корпоративных ценных бумаг, номинированных в валюте.

Безусловно, это сказалось на настроениях конечного покупателя и на количестве выпусков: все хотели запрыгнуть в последний вагон — успеть до введения запрета.

Регулятор просто не справлялся с выросшим количеством выпусков, соответственно сроки затягивались, клиентов стало много.

После запрета валютных облигаций начал расти рынок альтернативных инструментов — например, токенов (их можно номинировать в иностранной валюте — прим. «Про бизнес»).





«Эмитенты, которые давали высокие ставки или продавались с огромными дисконтами, ушли в дефолты»

— В связи со сложившейся ситуацией начали «прыгать» ставки, которые в первую очередь зависят от информационного фона, скачков курса валют. В 2021 году также ставки зависели от появления других инструментов, которые активно рекламировались. Снизились пороги входа в эти инструменты.

Ставки, по которым торговались облигации, в USD составили в прошлом году от 5% до 11% годовых, в EUR — от 7% до 8%, в BYN — от 15% до 23%.

Понятно, чем выше ставка, тем больше риск. Как показала практика, эмитенты, которые давали самые высокие ставки либо продавались с огромными дисконтами, как раз ушли в дефолты.

«На рынке только два крупных игрока»

— Рассмотрим, что представлял собой рынок облигаций в первом полугодии 2021 года, когда все ожидали вступления в силу изменений в законодательстве, и в целом за прошлый год. Это рейтинг одной из крупнейших в СНГ компаний по количеству и объему выпуска ценных бумаг Cbonds. Стоит отметить, что у компании «Ласерта» забрали лицензию. Сейчас идут судебные дела. То есть на рынке только два крупных игрока в части размещения корпоративных облигаций (без учета облигаций банков, жилищных облигаций и госдолга).









Во втором полугодии произошла резкая смена лидера рынка. Общий объем у «АСБ БРОКЕР» и Беларусбанка — $ 87 миллионов, но ушли на рынок $ 68 миллионов, так как часть — это закрытые сделки. Банки «переворачивают» портфели корпоративных клиентов, происходит замена кредитных займов на облигационные.

«Токен — конкурент». Итоги 2021 года по облигациям

— Во второй половине 2021 года в открытую продажу попала буквально пара выпусков облигаций. И если в первой половине был просто вал эмиссий, то после запрета валютных облигаций рынок просто исчез, его нет. Это большой плюс для тех компаний, которые выпустили бумаги, потому что ставки на такие инструменты будут только расти ввиду того, что больше нечего покупать.





Теперь формулы расчета индексируемой доходности по облигациям, номинированным в рублях, но привязанным к курсу доллара, кажутся весьма сложными для розничных инвесторов и затратными для эмитентов и брокеров. Профучастник должен тратить силы, чтобы объяснить конечному инвестору, что же это за ценная бумага, которая «то же самое, что долларовая, только со своими нюансами».

Еще один итог 2021 года — продать выпуск обыкновенных рублевых облигаций стало также проблематично.

На фоне этого токен стал для нас конкурентом, хотя раньше таковым не являлся, потому что это новый инструмент, ничего не гарантирующий и по которому не было еще судебной практики…

Еще мы видим, что сейчас появились задатки вторичного рынка облигаций, и рады, что есть еще компании, которые ушли в мобильные приложения, позволяющие торговать. Это большой плюс для рынка. Мы рады большой конкуренции, потому что инвестор, приходя на рынок, видит все плюсы и минусы.

Последний вывод — большое количество дефолтов. В 2020 году было три дефолта, в 2021-м — 12.

Основные причины дефолтов:

Ухудшение финансового положения предприятий, по официальным сообщениям. Умышленный дефолт. Предоставление подложных документов или документов, не соответствующих реальной картине дел. Поведение профессионального участника рынка ценных бумаг.

Что будет важно для рынка в 2022 году

— В 2022 году Минфин анонсировал ряд изменений в работе фондового рынка страны:

Возможность профессиональным участникам рынка ценных бумаг входить в ПВТ. Соответственно, и биржа уже заявляет, что если мы вступаем в ПВТ, то сможем выпускать токены, то есть становиться не только классическим профучастником, но и криптобиржей. Поэтому может так случиться, что часть классического бизнеса с рынка ценных бумаг тоже «перекочует» в токены. Появится упрощенная регистрация эмиссий и будет введено понятие квалифицированного инвестора. Появятся новые возможности регистрации выпуска облигаций (депозитарные облигации).

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