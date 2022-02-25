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Счетов депо много не бывает
Источник материала: Myfin
Счет «депо» — счет, открываемый в депозитарии Республики Беларусь для учета ценных бумаг, прав на них и обременений (ограничений) этих прав.
В Республике Беларусь 28 депозитариев, но открывать счета «депо» в каждом из них нет необходимости. Как правило, те инвесторы, которые активно работают на фондовом рынке имеют 2-3 счета «депо».
Депозитарий — юридическое лицо, получившее специальное разрешение (лицензию) на осуществление депозитарной деятельности, осуществляет учет и хранение ценных бумаг.
Есть счета «депо» накопительные, которые открываются без заключения договора на депозитарное обслуживание, а есть полнорежимные, которые открываются на основании договора, заключенного между клиентом и депозитарием.
Например, накопительный счет «депо» открывается при обмене ИПЧ «Имущество» на акции.
Узнать в каком депозитарии обслуживается эмитент акций или облигаций можно на сайте РУП «РЦДЦБ».
Обращаем ваше внимание, что стоимость услуг любого депозитария регулируется собственной тарифной политикой, однако любое такое изменение будет производиться после предварительного уведомления клиентов.
С декабря 2021 года ЗАО «Айгенис» дополнил свою лицензию депозитарной деятельностью.
Открытие счета «депо» и его обслуживание в депозитарии ЗАО «Айгенис» осуществляется бесплатно.
Тарифы на депозитарное обслуживание в ЗАО «Айгенис»
(*) – действие услуги не распространяется на перевод облигаций, эмитированных ЗАО «Айгенис»
Чаще всего открытие полнорежимных счетов «депо» происходит при личном присутствии. Но есть депозитарии, которые предоставляют возможность открытия счета «депо» онлайн.
Сэкономьте время на поход в депозитарий! Откройте счет «депо» через программный комплекс Aigenis Invest.
Весь функционал депозитария доступен в дистанционном формате посредством мобильного приложения и
Скачать мобильное приложение можно по следующим ссылкам:
Кроме открытия счета «депо» через программный комплекс Aigenis invest можно:
Более подробную информацию можно получить на официальном
ЗАО «Айгенис» является профессиональным участником рынка ценных бумаг и осуществляет свою деятельность на основании специального разрешения (лицензии) на право осуществления профессиональной и биржевой деятельности по ценным бумагам Министерства финансов Республики Беларусь № 02200/5200-1246-1116.
*партнерский материал, Aigenis, УНП 100862882
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Для тех, кто только собирается начать инвестировать купить акции или облигации нужно определиться в каком депозитарии учитывать ценные бумаги, т.е. необходимо...
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