Счетов депо много не бывает

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Счет «депо» — счет, открываемый в депозитарии Республики Беларусь для учета ценных бумаг, прав на них и обременений (ограничений) этих прав.



В Республике Беларусь 28 депозитариев, но открывать счета «депо» в каждом из них нет необходимости. Как правило, те инвесторы, которые активно работают на фондовом рынке имеют 2-3 счета «депо».

Депозитарий — юридическое лицо, получившее специальное разрешение (лицензию) на осуществление депозитарной деятельности, осуществляет учет и хранение ценных бумаг.

Есть счета «депо» накопительные, которые открываются без заключения договора на депозитарное обслуживание, а есть полнорежимные, которые открываются на основании договора, заключенного между клиентом и депозитарием.

Например, накопительный счет «депо» открывается при обмене ИПЧ «Имущество» на акции.

Узнать в каком депозитарии обслуживается эмитент акций или облигаций можно на сайте РУП «РЦДЦБ».

Обращаем ваше внимание, что стоимость услуг любого депозитария регулируется собственной тарифной политикой, однако любое такое изменение будет производиться после предварительного уведомления клиентов.

С декабря 2021 года ЗАО «Айгенис» дополнил свою лицензию депозитарной деятельностью.

Открытие счета «депо» и его обслуживание в депозитарии ЗАО «Айгенис» осуществляется бесплатно.

Тарифы на депозитарное обслуживание в ЗАО «Айгенис»

1 Открытие счета «депо» (переоформление накопительного счета «депо») с заключением депозитарного договора на обслуживание счета «депо» бесплатно 2 Внутридепозитарный перевод ценных бумаг бесплатно 3 Междепозитарный перевод ценных бумаг (*) 20,00 руб. 4 Блокировка ценных бумаг (внутридепозитарный перевод) для участия в торгах на ОАО «Белорусская валютно-фондовая биржа» в рамках комплексного брокерского договора, заключенного с ЗАО «Айгенис» бесплатно 5 Блокировка ценных бумаг (внутридепозитарный перевод) для участия в торгах на ОАО «Белорусская валютно-фондовая биржа» в рамках договора комиссии, заключенного с иным брокером 15,00 руб. 6 Предоставление выписки по счету «депо» по запросу депонента бесплатно 7 Абонентское обслуживание счета «депо» бесплатно

(*) – действие услуги не распространяется на перевод облигаций, эмитированных ЗАО «Айгенис»

Чаще всего открытие полнорежимных счетов «депо» происходит при личном присутствии. Но есть депозитарии, которые предоставляют возможность открытия счета «депо» онлайн.

Сэкономьте время на поход в депозитарий! Откройте счет «депо» через программный комплекс Aigenis Invest.

Весь функционал депозитария доступен в дистанционном формате посредством мобильного приложения и WEB-терминала Aigenis Invest .

Скачать мобильное приложение можно по следующим ссылкам:

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Кроме открытия счета «депо» через программный комплекс Aigenis invest можно:

совершать сделки по покупке/продаже ценных бумаг (акций и облигаций) в торговой системе ОАО «Белорусская валютно-фондовой биржа»;

следить за торгами на бирже в режиме онлайн;

получать аналитические обзоры;

задавать вопросы брокеру;

получать актуальные новости фондового рынка и многое другое.

сайте и у специалистов компании «Айгенис» ( +375 29 336-00-13 ). Более подробную информацию можно получить на официальноми у специалистов компании «Айгенис» ().

ЗАО «Айгенис» является профессиональным участником рынка ценных бумаг и осуществляет свою деятельность на основании специального разрешения (лицензии) на право осуществления профессиональной и биржевой деятельности по ценным бумагам Министерства финансов Республики Беларусь № 02200/5200-1246-1116.

*партнерский материал, Aigenis, УНП 100862882