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Индекс голубых фишек растет. Как восстанавливается российский фондовый рынок

25.02.2022 16:09 — Разное | Myfin  
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Источник материала: Myfin

Индекс голубых фишек растет. Как восстанавливается российский фондовый рынок
Снимок носит иллюстративный характер. Источник: flickr.com / International Monetary Fund

Индекс Мосбиржи с начала торгов 25 февраля тут же вырос и на пике достигал 2552,46 пункта (+24%), индекс РТС доходил до 956,39 пункта (+29%).

Правда, позже результаты были не столь впечатляющими: по состоянию на 14:00 индекс Мосбиржи составлял 2302,65 пункта (+11,88%), индекс РТС – 861,39 пункта (15,95%).

Как сообщает Интерфакс, стоимость ценных бумаг значительного числа компаний уже в начале торгов достигла верхней границы, установленной Мосбиржей, при этом биржа уже несколько раз повышала ценовые планки.

Сообщается, что 25 февраля цена акций большей части из пятнадцати наиболее устойчивых и ликвидных российских компаний, включенных в индекс «голубых фишек», показывала рост в пределах 23%. По информацииТАСС на 12:03 по московскому времени, ценные бумаги пяти наиболее успешных из них росли в диапазоне от 8,5% до 16,6%.

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Российский фондовый рынок на открытии торгов 25 февраля частично отыграл утраченные на фоне новостей о военной операции в Украине позиции и продемонстрировал...
 
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