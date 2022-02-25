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Песков: Путин готов направить в Минск российскую делегацию для переговоров с украинской
Источник материала: ОНТ
Российская сторона готова отправить делегацию для переговоров с представителями Украины. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков,
По словам Пескова, в российской делегации будут представители МИД, Минобороны и администрации Кремля.
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Российская сторона готова отправить делегацию для переговоров с представителями Украины. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, пишет...
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