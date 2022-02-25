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Владимир Зеленский заявил о необходимости мирных переговоров
Источник материала: ОНТ
В своем очередном видеообращении Владимир Зеленский признал, что необходимо садиться за стол переговоров.
В пресс-службе Кремля считают заявление о готовности Владимира Зеленского вести диалог с Москвой и обсуждать нейтральный статус Украины «движением в сторону позитива». Однако добавили – информации о возможных контактах Путина и Зеленского пока нет.
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В своем очередном видеообращении Владимир Зеленский признал, что необходимо садиться за стол переговоров. В пресс-службе Кремля считают заявление о готовности...
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