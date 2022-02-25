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Владимир Зеленский заявил о необходимости мирных переговоров

25.02.2022 16:13 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

Владимир Зеленский заявил о необходимости мирных переговоров

В своем очередном видеообращении Владимир Зеленский признал, что необходимо садиться за стол переговоров.

В пресс-службе Кремля считают заявление о готовности Владимира Зеленского вести диалог с Москвой и обсуждать нейтральный статус Украины «движением в сторону позитива». Однако добавили – информации о возможных контактах Путина и Зеленского пока нет. 

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В своем очередном видеообращении Владимир Зеленский признал, что необходимо садиться за стол переговоров. В пресс-службе Кремля считают заявление о готовности...
 
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