Владимир Зеленский заявил о необходимости мирных переговоров

Источник материала: ОНТ

В своем очередном видеообращении Владимир Зеленский признал, что необходимо садиться за стол переговоров.

В пресс-службе Кремля считают заявление о готовности Владимира Зеленского вести диалог с Москвой и обсуждать нейтральный статус Украины «движением в сторону позитива». Однако добавили – информации о возможных контактах Путина и Зеленского пока нет.

Подписывайтесь на нас в Telegram