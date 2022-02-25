Источник материала: ОНТ

Курсы валют: белорусский рубль окреп по отношению к доллару и евро на торгах 25 февраля" class="one-news__figure-img">

Белорусский рубль окреп по отношению к доллару и евро и подешевел по отношению к российскому рублю. Такая информация размещена на сайте Белорусской валютно-фондовой биржи.

По итогам торгов 25 февраля белорусский Нацбанк установил следующие курсы валют:

– 1 доллар – 2,7597 белорусского рубля (минус 1,36% с начала торгов).

– 1 евро – 3,0873 белорусского рубля (минус 1,6%).

– 100 российских рублей – 3,2978 белорусского рубля (плюс 1,81%).

Таким образом, американский доллар за сегодня потерял в цене 0,038 белорусского рубля, евро подешевел на 0,0502 белорусского рубля, 100 российских рублей подорожали на 0,0587 белорусского рубля.

Фото: БЕЛТА

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