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Курсы валют: белорусский рубль окреп по отношению к доллару и евро на торгах 25 февраля
Источник материала: ОНТКурсы валют: белорусский рубль окреп по отношению к доллару и евро на торгах 25 февраля" class="one-news__figure-img">
Белорусский рубль окреп по отношению к доллару и евро и подешевел по отношению к российскому рублю. Такая информация
По итогам торгов 25 февраля белорусский Нацбанк установил следующие курсы валют:
– 1 доллар – 2,7597 белорусского рубля (минус 1,36% с начала торгов).
– 1 евро – 3,0873 белорусского рубля (минус 1,6%).
– 100 российских рублей – 3,2978 белорусского рубля (плюс 1,81%).
Таким образом, американский доллар за сегодня потерял в цене 0,038 белорусского рубля, евро подешевел на 0,0502 белорусского рубля, 100 российских рублей подорожали на 0,0587 белорусского рубля.
Фото: БЕЛТА
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Белорусский рубль окреп по отношению к доллару и евро и подешевел по отношению к российскому рублю. Такая информация размещена на сайте Белорусской...
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