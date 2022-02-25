Модный обзор. Что носить обладательницам размера «плюс»?

Источник материала: ОНТ

Кажется, нет работы тяжелее, чем стараться выглядеть красивыми с 8 утра и до полуночи. Но наши девушки справляются с этим на «ура»!

Информация для обладательниц размера «плюс». Разбираем с вами самые распространенные ошибки.





Стереотип о том, что черное стройнит, не работает в частных случаях. Так ведет себя не цвет, а крой. Например, правильно подобранные черные прямые брюки действительно способны визуально вытянуть силуэт, а вот если речь идет о черном платье-комбинации, то можно быть уверенным: коварный блестящий атлас подчеркнет все несовершенства.





Крупные аксессуары нужно подбирать с умом: в образе куда органичнее смотрится объемная обувь в сочетании с достаточно большой сумкой, а не крохотной. Тогда нет ощущения, что где-то в вертикали есть явный перевес



Украшений это тоже касается: к крупным чертам лица и выразительным формам куда лучше подходят крупные же аксессуары, а не маленькие, едва заметные цепочки, которые на вас потеряются.

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