|
Возбуждено уголовное дело об оскорблении в Telegram прокурора Гродно
Источник материала: БелТА
25 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Управление собственной безопасности Генеральной прокуратуры обнаружило в общедоступном Telegram-канале комментарии, унижающие честь и достоинство прокурора Гродно в связи с выполнением им служебных обязанностей, сообщает БЕЛТА со ссылкой на Генпрокуратуру.
"Прокуратура Гродненской области возбудила уголовное дело. Противоправные действия квалифицированы по ст.369 Уголовного кодекса", - отметили в надзорном ведомстве.-0-
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
"Прокуратура Гродненской области возбудила уголовное дело. Противоправные действия квалифицированы по ст.369 Уголовного кодекса", - отметили в надзорном ведомстве.
|
Архив (Разное)