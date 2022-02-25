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Возбуждено уголовное дело об оскорблении в Telegram прокурора Гродно

25.02.2022 17:13 — Разное | БелТА  
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Источник материала: БелТА

25 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Управление собственной безопасности Генеральной прокуратуры обнаружило в общедоступном Telegram-канале комментарии, унижающие честь и достоинство прокурора Гродно в связи с выполнением им служебных обязанностей, сообщает БЕЛТА со ссылкой на Генпрокуратуру.

"Прокуратура Гродненской области возбудила уголовное дело. Противоправные действия квалифицированы по ст.369 Уголовного кодекса", - отметили в надзорном ведомстве.-0-

 
Теги: Гродно, Минск
 
 
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"Прокуратура Гродненской области возбудила уголовное дело. Противоправные действия квалифицированы по ст.369 Уголовного кодекса", - отметили в надзорном ведомстве.
 
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