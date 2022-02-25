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Контент еще двух Telegram-каналов признан экстремистским

25.02.2022 17:19 — Разное | БелТА  
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Источник материала: БелТА

25 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Контент еще двух Telegram-каналов признан экстремистским, сообщает БЕЛТА со ссылкой на Генпрокуратуру.

По заявлениям прокуратуры Центрального района Минска таковой признана информационная продукция Telegram-каналов "Глаза Минска - Центр" и "Кибер-компот (не экстремистский)".-0-

 
Теги: Минск
 
 
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25 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Контент еще двух Telegram-каналов признан экстремистским, сообщает БЕЛТА со ссылкой на Генпрокуратуру. По...
 
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