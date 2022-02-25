|
Контент еще двух Telegram-каналов признан экстремистским
Источник материала: БелТА
25 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Контент еще двух Telegram-каналов признан экстремистским, сообщает БЕЛТА со ссылкой на Генпрокуратуру.
По заявлениям прокуратуры Центрального района Минска таковой признана информационная продукция Telegram-каналов "Глаза Минска - Центр" и "Кибер-компот (не экстремистский)".-0-
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
25 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Контент еще двух Telegram-каналов признан экстремистским, сообщает БЕЛТА со ссылкой на Генпрокуратуру. По...
|
Архив (Разное)