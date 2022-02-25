«Транзит по Шелковому пути будет идти при любых условиях». Как военный конфликт России и Украины повлияет на логистику и грузоперевозки

Источник материала: ProBusiness

Военные действия на Украине продолжаются. Конфликт затронул и Беларусь: уже известно, что официальный Киев закрыл все пункты пропуска на границе с нашей страной. Как нынешняя ситуация скажется на международной транспортной и логистической системе в общем и белорусском бизнесе в частности? О чем говорят те, кто непосредственно перевозит грузы? «Про бизнес» собрал комментарии представителей этого рынка.

Олег Янулевич

Основатель и исполнительный директор логистической компании PRO LOG Валентин Горбач

Основатель компании ООО «ШимаПлюс»

Алексей Мартыновский

Директор компании WestMotors

Железнодорожные перевозки: нет причин останавливать грузовые потоки

Из-за военных действий в Украине Беларусь осталась единственным связующим звеном между Европой и Китаем в сообщении ускоренных контейнерных ж/д-перевозок. Поэтому рассчитывать, что политический аспект будет приоритетнее экономического, не стоит, говорит основатель и директор компании PRO-LOG Олег Янулевич:

— Европу и Китай связывает несколько десятков логистических железнодорожных цепочек. Подавляющее большинство из них проходят по территории России и Беларуси. И на данный момент я не представляю ситуации, когда грузы перестанут по ним перемещаться, потому что это огромные деньги для всех участников процесса.



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По Украине, — продолжает эксперт, — идут лишь 2 стратегически важных для континента пути. Они соединяют китайские города Сиань и Чунцин с венгерским Будапештом. Сейчас понятно, что никто не будет перевозить грузы по стране, где идет война. Этот факт может как сыграть на руку Беларуси, так и принести определенные риски:

— Грузы должны пойти обходным путем до польской станции Малашевиче. Туда они дойдут через Брест.

Транзитные перевозки по белорусской территории могут еще больше увеличиться. Поэтому возможны задержки из-за дополнительной нагрузки на железнодорожную инфраструктуру.

Далее грузы, которые должны были попасть в Будапешт, повезут туда каким-то другим способом, объясняет собеседник.

Олег Янулевич считает, что индустрия контейнерных ж/д-перевозок сейчас находится вне опасности. Во всяком случае ни одна из сторон на момент написания публикации не сделала каких-либо официальный заявлений, которые могли бы позволить говорить иначе.

Новый Шелковый путь слишком важен и для Европы, и для Китая, поэтому стороны, скорее всего, продолжат транзит товаров практически при любых условиях.

— Кстати, если бы не события 2014 года в Украине, именно эта страна могла стать центром Нового шелкового пути. Но с того года все транспортные объемы ушли на территорию Беларуси, — резюмирует эксперт.



Фото: pexels.com

Международные автоперевозки: главные события еще впереди

Рынок грузоперевозок на автомобильном транспорте отреагировал на ситуацию по-другому. Известно, что компании, которые возили товар в Украину, вынуждены корректировать свои планы:

— Поставки всех грузов в сторону Украины от наших клиентов пока поставлены на паузу на неопределенный срок, — говорит основатель компании ООО «ШимаПлюс» Валентин Горбач.

Думаю, что возможностей для возобновления сообщения с Украиной в ближайшее время не будет.

Компания Валентина также возит грузы из Европы. На вечер четверга 24 февраля фуры организации стояли в очереди на въезд в Беларусь после отгрузки в логистических центрах Польши и Литвы — все в основном проходило в штатном режиме. Однако был прецедент, связанный со взаимодействием с польскими коллегами:

— Не знаю, почему, но одна из польских компаний отказалась отгружать товар в наш транспорт, который должен был следовать в Россию. Без объяснения причин они отклонили ранее подтвержденную заявку.



Фото из архива эксперта

Также мы пообщались с белорусом, который работает в польской логистической компании. В момент общения с нашим журналистом (вечер 24 февраля) он находился в колее на польской стороне на въезд в Беларусь. Он рассказал, что вечером 23 февраля загрузился в Польше и выехал в рейс в Россию. Загрузка прошла, как обычно:

— Но я знаю, что у других водителей возникали проблемы. Когда встал на въезд в Беларусь через Бобровники, узнал, что несколько человек так и не смогли получить груз для поездки в РФ.

Наш собеседник рассказывает, что водители насторожены.

В очереди распространяется неподтвержденная информация о скором закрытии границ Польши для всех видов транспорта.

— Говорят, что такое решение польских властей вступит в силу с 1 марта. Прямо сейчас мы не знаем, чего ожидать, — делится собеседник.



Фото: омникомм-воронеж.рф

Морские перевозки: приходится менять порты

Испытывают проблемы и белорусские компании, бизнес которых связан с морскими перевозками. Военный конфликт в Украине и последовавшие за ним санкции ставят перед ними новые вопросы по организации процессов доставки товаров. О них нам рассказал Алексей Мартыновский — его компания WestMotors доставляет для белорусов подержанные автомобили из США.

— Возникли проблемы по всей цепочке доставки, — рассказывает эксперт.

Мы готовимся к тому, что те контейнеры, которые уже идут морем, будем вынуждены перенаправлять из Клайпеды в порты Котка (Финляндия) и Ленинградской области.

— Доставленные в Литву контейнеры вывезти сложнее: почти все европейские перевозчики отказались везти груз в Беларусь без объяснения причин. Компании-отправители автомобилей из США и Канады не отправляют грузы без полной предоплаты за доставку. Они боятся, что мы не выплатим деньги из-за отключения наших банков от мировых платежных систем, — добавил Алексей Мартыновский.



Фото: itl-ltd.com

У компании остались контракты с российскими и белорусскими перевозчиками, но из-за того, что число готовых к сотрудничеству организаций сократилось, а количество перевозимых грузов — нет, есть риск превышения спроса над предложением.

Поэтому, пока не будет отлажена новая схема гарантированных поставок, говорит Алексей Мартыновский, West Motors сложно отправлять новые контейнеры из США. Эти моменты в итоге скажутся на конечном потребителе: вырастет как стоимость поставок, так и время их ожидания.

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