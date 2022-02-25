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Двое наркозакладчиков задержаны в Минске

25.02.2022 17:31 — Разное | БелТА  
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Источник материала: БелТА

25 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Минске задержаны закладчики из Лунинца, сообщили БЕЛТА в МВД.

"Двоих жителей Лунинца задержали оперативники ОНиПТЛ Фрунзенского РУВД при силовой поддержке СПБТ "Алмаз". 35-летний мужчина и его 26-летняя сожительница имели при себе и разложили в тайниках более 60 г мефедрона и 15 г альфа-РVР. Таким образом, до потребителей не дошло около сотни доз наркотика", - рассказали в ведомстве.

Известно, что гости столицы сами употребляли психотропы. В виртуальный наркомаркет они устроились около месяца назад. При обыске в съемной квартире обнаружены весы, пакеты и изолента.

Возбуждено уголовное дело за распространение наркотиков.-0-

 
Теги: Минск
 
 
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Возбуждено уголовное дело за распространение наркотиков.
 
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