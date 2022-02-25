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Нацбанк прокомментировал ситуацию в банках Беларуси
Источник материала: Myfin
В сообщении регулятора сказано, что, прогнозируя различные
варианты развития ситуации, Национальный
банк и
В настоящее время обеспечивается устойчивое функционирование белорусских банков, непрерывность их деятельности по оказанию банковских услуг и выполнение ими в полном объеме обязательств перед вкладчиками и кредиторами, подчеркнули в Нацбанке.
Со своей стороны Национальный банк продолжает осуществлять мониторинг складывающейся ситуации и готов принять необходимые меры для обеспечения финансовой стабильности.
«Ключевой макроэкономической задачей для Национального банка остается сохранение покупательной способности национальной валюты. Сложившийся уровень процентных ставок по вкладам в белорусских рублях обеспечивает сохранность сбережений. Происходящие колебания курса белорусского рубля обусловлены динамикой курсов валют основных торговых партнеров Республики Беларусь. Национальный банк продолжает реализацию курсовой политики в режиме плавающего курса, сглаживая резкие колебания курса белорусского рубля без противодействия глобальным трендам», – говорится в комментарии регулятора.
В Нацбанке отметили, что, несмотря на продолжительную санкционную риторику, платежный баланс страны по-прежнему остается положительным. Приток валюты в страну от внешнеэкономической деятельности достаточный и позволяет обеспечить внешние обязательства и удовлетворить потребности экономики и населения в валюте.
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Нацбанк Республики Беларусь сообщает, что банковский сектор страны стабильно функционирует и обладает достаточным запасом прочности для выполнения всех стоящих...
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