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Си Цзиньпин заявил, что с уважением относится к действиям властей России
Источник материала: ОНТ
Председатель КНР Си Цзиньпин в разговоре с президентом Российской Федерации Владимиром Путиным подчеркнул, что с уважением относится к действиям российского руководства в сложившемся кризисе вокруг Донбасса. Об этом
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Фото: Pixabay
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Председатель КНР Си Цзиньпин в разговоре с президентом Российской Федерации Владимиром Путиным подчеркнул, что с уважением относится к действиям российского...
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