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Си Цзиньпин заявил, что с уважением относится к действиям властей России

25.02.2022 17:55 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

Си Цзиньпин заявил, что с уважением относится к действиям властей России

Председатель КНР Си Цзиньпин в разговоре с президентом Российской Федерации Владимиром Путиным подчеркнул, что с уважением относится к действиям российского руководства в сложившемся кризисе вокруг Донбасса. Об этом информирует РИА «Новости» со ссылкой на пресс-службу Кремля.

В Кремле также заявили, что разговор Путина и Си Цзиньпина носил дружеский и конструктивный характер. Лидеры России и Китая продемонстрировали совпадение принципиальных подходов.

Фото: Pixabay

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Председатель КНР Си Цзиньпин в разговоре с президентом Российской Федерации Владимиром Путиным подчеркнул, что с уважением относится к действиям российского...
 
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