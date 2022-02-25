Си Цзиньпин заявил, что с уважением относится к действиям властей России

Источник материала: ОНТ

Председатель КНР Си Цзиньпин в разговоре с президентом Российской Федерации Владимиром Путиным подчеркнул, что с уважением относится к действиям российского руководства в сложившемся кризисе вокруг Донбасса. Об этом информирует РИА «Новости» со ссылкой на пресс-службу Кремля.

В Кремле также заявили , что разговор Путина и Си Цзиньпина носил дружеский и конструктивный характер. Лидеры России и Китая продемонстрировали совпадение принципиальных подходов.

Фото: Pixabay

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