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В крупных западных СМИ появились фейки о ситуации в Украине

25.02.2022 17:55 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

В крупных западных СМИ появились фейки о ситуации в Украине

В информационном пространстве многие продолжают сеять ложную информацию. 

И вот пример. Фейками грешат, в том числе, западные СМИ, которые считают себя независимыми и объективными. Делают это специально. Военный редактор издания «The Times» Лариса Браун распространяет видео, где украинские мужчины отправляют своих детей, а сами цитата «выбирают остаться и защищать свою родину». При этом оригинал видео выложил мэр Горловки, которая под контролем ДНР, еще 21 февраля. На этих кадрах изображена эвакуация детей в Россию, чтобы они не пострадали от обстрелов и бомбежек, которые вели украинские военные. Характерно, что западная пресса попросту не замечала этих слез и этих детей на протяжении 8 лет. А здесь вспомнили и переврали. 

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В информационном пространстве многие продолжают сеять ложную информацию.  И вот пример. Фейками грешат, в том числе, западные СМИ, которые считают себя...
 
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