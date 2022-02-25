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СМИ: отключение от SWIFT не вошло в список санкций против России из-за опасений в сфере энергобезопасности
Источник материала: ОНТ
В список санкций против Российской Федерации не вошло отключение от межбанковской системы передачи информации и совершения платежей SWIFT ввиду опасений Европы в сфере энергобезопасности. Об этом со ссылкой на Bloomberg
Ранее радио Sputnik
Фото: Pixabay / носит иллюстративный характер
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СМИ: отключение от SWIFT не вошло в список санкций против России из-за опасений в сфере энергобезопасности
В список санкций против Российской Федерации не вошло отключение от межбанковской системы передачи информации и совершения платежей SWIFT ввиду опасений Европы в...
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