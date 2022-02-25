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СМИ: отключение от SWIFT не вошло в список санкций против России из-за опасений в сфере энергобезопасности

25.02.2022 17:55 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

СМИ: отключение от SWIFT не вошло в список санкций против России из-за опасений в сфере энергобезопасности

В список санкций против Российской Федерации не вошло отключение от межбанковской системы передачи информации и совершения платежей SWIFT ввиду опасений Европы в сфере энергобезопасности. Об этом со ссылкой на Bloomberg информирует ТАСС.

Ранее радио Sputnik сообщало со ссылкой на китайское издание «Хуаньцю шибао», что в Китае просчитали возможные последствия отключения России от SWIFT. По мнению эксперта Ян Сиюя, Россия подобное отключение выдержит, а Европа и США – нет.

Фото: Pixabay / носит иллюстративный характер

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