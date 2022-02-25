Лукашенко и Путин провели телефонный разговор

Источник материала: ОНТ

Президент Беларуси провел телефонный разговор с президентом России. Александр Лукашенко заверил коллегу, что во время переговоров России и Украины со стороны Минска будут созданы все условия для переговорного процесса.

Об этом сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков, пишет РИА «Новости».

Александр Лукашенко также гарантировал безопасность делегаций, которые прибудут на переговоры в белорусскую столицу.

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