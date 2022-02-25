﻿
ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Новости Hi-Tech | Еще

Лукашенко и Путин провели телефонный разговор

25.02.2022 17:55 — Разное | ОНТ  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: ОНТ

Лукашенко и Путин провели телефонный разговор

Президент Беларуси провел телефонный разговор с президентом России. Александр Лукашенко заверил коллегу, что во время переговоров России и Украины со стороны Минска будут созданы все условия для переговорного процесса. 

Об этом сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков, пишет РИА «Новости».

Александр Лукашенко также гарантировал безопасность делегаций, которые прибудут на переговоры в белорусскую столицу.

Подписывайтесь на нас в Telegram

 
Теги: Минск
 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Президент Беларуси провел телефонный разговор с президентом России. Александр Лукашенко заверил коллегу, что во время переговоров России и Украины со стороны...
 
Новости дня
Новости разные
 
Двое наркозакладчиков задержаны в Минске
Главные новости сегодня
 
﻿
ТОП-новости Беларуси
Лента новостей

Разное

Свежие газеты

Архив (Разное)

﻿
﻿
Главная |  Новости  |  Справки  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY 
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2021 21.by