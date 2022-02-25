Более 1500 белорусов обратились за помощью в посольство в Украине

Источник материала: ОНТ

В сложной ситуации в Украине, вместе с другими иностранцами, оказались и белорусы. За сутки к нашим дипломатом за помощью и содействием в возвращении на Родину обратились более полутора тысяч человек.

Часть из них уже дома, эвакуация через погран-переходы Новая Рудня и Новая Гута. Но и к ним подъезды затруднительны – дороги серььёзно пострадали. Для наших соотечественников открыты горячии линии. Номера телефонов сейчас на ваших экранах. И всё же, возвращение в Беларусь может оказаться затруднительным. Так, сутки не было информации о рейсовом автобусе Киев-Минск, всё это время он стоял на погранпереходе, а связаться с водителем не было возможности. Его мастонахождение уже установлено.

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