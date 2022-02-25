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Более 1500 белорусов обратились за помощью в посольство в Украине

25.02.2022 17:55 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

Более 1500 белорусов обратились за помощью в посольство в Украине

В сложной ситуации в Украине, вместе с другими иностранцами,  оказались и белорусы. За сутки к нашим дипломатом за помощью и содействием в возвращении на Родину обратились более полутора тысяч человек.

Часть из них уже дома, эвакуация через погран-переходы Новая Рудня и Новая Гута. Но и к ним подъезды затруднительны – дороги серььёзно пострадали. Для наших соотечественников открыты горячии линии. Номера телефонов сейчас на ваших экранах. И всё же, возвращение в Беларусь может оказаться затруднительным. Так, сутки не было информации о рейсовом автобусе Киев-Минск, всё это время он стоял на погранпереходе, а связаться с водителем не было возможности. Его мастонахождение уже установлено.  

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Теги: Минск
 
 
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В сложной ситуации в Украине, вместе с другими иностранцами,  оказались и белорусы. За сутки к нашим дипломатом за помощью и содействием в возвращении на Родину...
 
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