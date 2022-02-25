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Меркель обворовали в Берлине

25.02.2022 19:37 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

Меркель обворовали в Берлине

Экс-канцлера Германии Ангелу Меркель обокрали. Об этом информирует Bild.

По сведениям источника, у политика был украден кошелек. Это произошло в одном из берлинских магазинов.

Другие подробности не приводятся.

Меркель – первая женщина во главе правительства ФРГ. Она являлась канцлером 16 лет. 8 декабря 2021 года политик покинула свой пост.

Фото: Pixabay

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Экс-канцлера Германии Ангелу Меркель обокрали. Об этом информирует Bild. По сведениям источника, у политика был украден кошелек. Это произошло в одном из берлинских...
 
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