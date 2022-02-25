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Меркель обворовали в Берлине
Источник материала: ОНТ
Экс-канцлера Германии Ангелу Меркель обокрали. Об этом информирует
По сведениям источника, у политика был украден кошелек. Это произошло в одном из берлинских магазинов.
Другие подробности не приводятся.
Меркель – первая женщина во главе правительства ФРГ. Она являлась канцлером 16 лет. 8 декабря 2021 года политик покинула свой пост.
Фото: Pixabay
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Экс-канцлера Германии Ангелу Меркель обокрали. Об этом информирует Bild. По сведениям источника, у политика был украден кошелек. Это произошло в одном из берлинских...
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