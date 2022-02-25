Меркель обворовали в Берлине

Источник материала: ОНТ

Экс-канцлера Германии Ангелу Меркель обокрали. Об этом информирует Bild .

По сведениям источника, у политика был украден кошелек. Это произошло в одном из берлинских магазинов.

Другие подробности не приводятся.

Меркель – первая женщина во главе правительства ФРГ. Она являлась канцлером 16 лет. 8 декабря 2021 года политик покинула свой пост.

Фото: Pixabay

Подписывайтесь на нас в Telegram