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«Белтелеком» стал единым оператором республиканской системы мониторинга общественной безопасности
Источник материала: ОНТ
«Белтелеком» стал единственной структурой в стране, которой доверено хранение информации в сфере национальной безопасности.
Соответствующий указ подписан сегодня Президентом Беларуси Александром Лукашенко.
Фото: БЕЛТА
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«Белтелеком» стал единственной структурой в стране, которой доверено хранение информации в сфере национальной безопасности. Соответствующий указ подписан...
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