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«Белтелеком» стал единым оператором республиканской системы мониторинга общественной безопасности

25.02.2022 19:37 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

«Белтелеком» стал единым оператором республиканской системы мониторинга общественной безопасности

«Белтелеком» стал единственной структурой в стране, которой доверено хранение информации в сфере национальной безопасности. 


Соответствующий указ подписан сегодня Президентом Беларуси Александром Лукашенко.

Фото: БЕЛТА 

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«Белтелеком» стал единственной структурой в стране, которой доверено хранение информации в сфере национальной безопасности.  Соответствующий указ подписан...
 
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