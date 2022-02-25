Россия довела до Украины согласие организовать переговоры, заявил Песков

Источник материала: ОНТ

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что до Украины было доведено согласие организовать переговоры в Минске. Об этом информирует РИА «Новости».

При этом Песков подчеркнул , что пауза Украины в размышлениях о переговорах сопровождается развертыванием в жилых кварталах систем залпового огня, в том числе в Киеве.

Фото: Pixabay

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