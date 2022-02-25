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Россия довела до Украины согласие организовать переговоры, заявил Песков

25.02.2022 19:37 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

Россия довела до Украины согласие организовать переговоры, заявил Песков

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что до Украины было доведено согласие организовать переговоры в Минске. Об этом информирует РИА «Новости».

При этом Песков подчеркнул, что пауза Украины в размышлениях о переговорах сопровождается развертыванием в жилых кварталах систем залпового огня, в том числе в Киеве.

Фото: Pixabay

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Теги: Минск
 
 
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Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что до Украины было доведено согласие организовать переговоры в Минске. Об этом информирует РИА...
 
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