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Россия довела до Украины согласие организовать переговоры, заявил Песков
Источник материала: ОНТ
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что до Украины было доведено согласие организовать переговоры в Минске. Об этом
При этом Песков
Фото: Pixabay
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Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что до Украины было доведено согласие организовать переговоры в Минске. Об этом информирует РИА...
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