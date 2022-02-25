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Геноцид белорусов в годы Великой Отечественной: новый фильм-расследование «Параллель «Германия» – смотрите вечером 25 февраля в эфире ОНТ

25.02.2022 19:37 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

Геноцид белорусов в годы Великой Отечественной: новый фильм-расследование «Параллель «Германия» – смотрите вечером 25 февраля в эфире ОНТ

Почему действия фашистских оккупантов были именно геноцидом? Телеканал ОНТ совместно с Генпрокуратурой подготовил документальных фильм о тех ужасных событиях – и об их причинах.

В апреле прошлого года Генпрокуратура возбудила уголовное дело по факту геноцида населения Беларуси во время Великой Отечественной. За это время проделана колоссальная работа, изучены тонны архивов. И следственные группы вместе с нашими журналистами нашли много сходства в методологии действий фашистской Германии с формами гибридной атаки, которую предприняли на Беларусь в 20-м году. Ещё лучше параллели понимают те, кто своими глазами видел оба эти процесса.

Тысячи опрошенных свидетелей геноцида, выжившие узники концлагерей, как происходит процесс изучения закрытых архивов и кому из европейских стран направят материалы дела? А также – заявления генпрокурора Беларуси Андрея Шведа. Смотрите сегодня фильм «Параллель «Германия» сразу после вечернего выпуска «Наших новостей».

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Теги: Новости
 
 
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Почему действия фашистских оккупантов были именно геноцидом? Телеканал ОНТ совместно с Генпрокуратурой подготовил документальных фильм о тех ужасных событиях –...
 
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