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Путин не ожидает договоренностей с «шайкой наркоманов» и призвал украинских военных не идти на поводу у нацистов

25.02.2022 19:37 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

Путин не ожидает договоренностей с «шайкой наркоманов» и призвал украинских военных не идти на поводу у нацистов

Основные боестолкновения в ходе российской специальной операции в Украине происходят с националистическими формированиями, а не с регулярными украинскими войсками. Об этом 25 февраля на оперативном совещании с членами Совбеза рассказал Президент Российской Федерации Владимир Путин, передает ТАСС.

По словам российского лидера, украинские националисты играют в войсках роль заградотрядов.

Владимир Путин акцентировал внимание, что он не ожидает каких-либо договоренностей с «шайкой наркоманов и неонацистов», засевшей в Киеве и взявшей в заложники украинский народ.

Президент России обратился к военнослужащим Украины, призвав их не идти у нацистов на поводу и не допустить использования простых людей в качестве щита.

Фото: Pixabay

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Основные боестолкновения в ходе российской специальной операции в Украине происходят с националистическими формированиями, а не с регулярными украинскими...
 
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