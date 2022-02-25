Путин не ожидает договоренностей с «шайкой наркоманов» и призвал украинских военных не идти на поводу у нацистов

Источник материала: ОНТ

Основные боестолкновения в ходе российской специальной операции в Украине происходят с националистическими формированиями, а не с регулярными украинскими войсками. Об этом 25 февраля на оперативном совещании с членами Совбеза рассказал Президент Российской Федерации Владимир Путин, передает ТАСС.

По словам российского лидера, украинские националисты играют в войсках роль заградотрядов.

Владимир Путин акцентировал внимание, что он не ожидает каких-либо договоренностей с «шайкой наркоманов и неонацистов», засевшей в Киеве и взявшей в заложники украинский народ.

Президент России обратился к военнослужащим Украины, призвав их не идти у нацистов на поводу и не допустить использования простых людей в качестве щита.

Фото: Pixabay

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