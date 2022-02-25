﻿
ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Новости Hi-Tech | Еще

Лукашенко вручил государственные награды артистам, военным и спортсменам

25.02.2022 21:19 — Разное | ОНТ  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: ОНТ

Лукашенко вручил государственные награды артистам, военным и спортсменам

Артисты, военные, главные тренеры. Указом президента госнаград удостоены 56 представителей различных сфер деятельности.

Среди награжденных – и молодой офицер, который рискуя своей жизнью, спас от гранаты солдата-срочника.

Подписывайтесь на нас в Telegram

 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Артисты, военные, главные тренеры. Указом президента госнаград удостоены 56 представителей различных сфер деятельности. Среди награжденных – и молодой офицер,...
 
Новости дня
Новости разные
 
Путин не ожидает договоренностей с «шайкой наркоманов» и призвал украинских военных не идти на поводу у нацистов
Главные новости сегодня
 
﻿
ТОП-новости Беларуси
Лента новостей

Разное

Свежие газеты

Архив (Разное)

﻿
﻿
Главная |  Новости  |  Справки  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY 
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2021 21.by