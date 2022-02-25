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Лукашенко вручил государственные награды артистам, военным и спортсменам
Источник материала: ОНТ
Артисты, военные, главные тренеры. Указом президента госнаград удостоены 56 представителей различных сфер деятельности.
Среди награжденных – и молодой офицер, который рискуя своей жизнью, спас от гранаты солдата-срочника.
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Артисты, военные, главные тренеры. Указом президента госнаград удостоены 56 представителей различных сфер деятельности. Среди награжденных – и молодой офицер,...
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