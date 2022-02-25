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211 объектов военной инфраструктуры Украины были выведены из строя армией России
Источник материала: ОНТ
211 объектов военной инфраструктуры Украины были выведены из строя российской армией. Об этом 25 февраля рассказал журналистам официальный представитель
Конашенков добавил, что также было уничтожено 67 танков и бронированных машин, 87 единиц военной автомобильной техники и 16 реактивных систем залпового огня. Российские военные блокировали города Сумы и Конотоп.
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211 объектов военной инфраструктуры Украины были выведены из строя российской армией. Об этом 25 февраля рассказал журналистам официальный представитель...
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