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211 объектов военной инфраструктуры Украины были выведены из строя армией России

25.02.2022 21:19 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

211 объектов военной инфраструктуры Украины были выведены из строя армией России

211 объектов военной инфраструктуры Украины были выведены из строя российской армией. Об этом 25 февраля рассказал журналистам официальный представитель Министерства обороны Российской Федерации генерал-майор Игорь Конашенков.

Конашенков добавил, что также было уничтожено 67 танков и бронированных машин, 87 единиц военной автомобильной техники и 16 реактивных систем залпового огня. Российские военные блокировали города Сумы и Конотоп.


Фото: Министерство обороны Российской Федерации

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211 объектов военной инфраструктуры Украины были выведены из строя российской армией. Об этом 25 февраля рассказал журналистам официальный представитель...
 
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