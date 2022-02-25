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ЦИК: явка на досрочном голосовании на конституционном референдуме за четыре дня превысила 34%

25.02.2022 21:19 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

ЦИК: явка на досрочном голосовании на конституционном референдуме за четыре дня превысила 34%

За четыре дня в досрочном голосовании на конституционном референдуме приняли участие 34,28% включенных в списки участников референдума граждан. Об этом информирует пресс-служба Центральной комиссии Республики Беларусь по выборам и проведению республиканских референдумов.

Гомельчане проявляют наибольшую активность – в Гомельской области досрочно проголосовали 38,81%. В Брестской области бюллетени для голосования получили 36,67%, в Витебской области – 33,82 %. В Гродненской области процент проголосовавших – 31,31%, в Минской области – 33,85 %. В Могилевской области досрочно проголосовали 38,17%. В столице бюллетени для голосования получили 28,61% граждан.

Досрочное голосование проводится по 26 февраля включительно. Проголосовать можно с 10:00 до 14:00 и с 16:00 до 19:00.

Фото: БЕЛТА

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За четыре дня в досрочном голосовании на конституционном референдуме приняли участие 34,28% включенных в списки участников референдума граждан. Об этом информирует...
 
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