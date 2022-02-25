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Друзья спасли замерзавшего в ручье лося
Источник материала: ОНТ
На Аляске (США) друзья при помощи кувалды спасли вмерзшего в ручей лося, который не мог выбраться из ледяного плена. На историю
Эндрню Коэрнер и Терри Уайт катались на снегоходах, когда заметили застрявшего во льду лося.
Мужчины начали копать вокруг лося яму. Вскоре американцам начали помогать еще несколько человек, которые увидели происходящее. У одного из мужчин была кувалда, ей начали раскалывать лед.
Коэрнер подчеркнул, что лось, очевидно, провел в ловушке несколько дней – на задней стороне шеи у животного был истерт мех. Скорее всего, житель леса пытался выбраться и раз за разом терпел неудачу.
Фото: скриншот видео Andrew Koerner
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На Аляске (США) друзья при помощи кувалды спасли вмерзшего в ручей лося, который не мог выбраться из ледяного плена. На историю обращает внимание Black Hills Fox. Эндрню...
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