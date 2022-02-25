До +5°С, возможны дожди и мокрый снег: прогноз погоды на 26 февраля

Источник материала: ОНТ

Завтра погоду будет определять область повышенного атмосферного давления, сформированная во влажной воздушной массе, лишь ночью по юго-востоку скажется влияние атмосферного фронта, пройдут осадки.

В субботу облачно с прояснениями. Ночью по юго-востоку небольшой кратковременный дождь, мокрый снег, днем без существенных осадков. Влажность до 90%. Ночью и утром слабый туман, видимость до километра. Ветер западный, северо-западный умеренный. Атмосферное давление будет интенсивно расти.

Температура воздуха утром на большей части страны -1°С…-2°С. С учетом влажности и ветра по ощущениям будет на 3-5 градусов холоднее. В середине дня столбики термометров на отметках – от +1°С в северных районах до +5°С в южных. К вечеру – от -1°С по северо-востоку до +3ׅ°С по западу.

В последние дни февраля погодные условия будет формировать погожий, обширный антициклон с центром над Литвой. Переменная облачность. Без осадков, лишь в воскресенье днем по юго-востоку пройдет небольшой мокрый снег. Влажность до 80%. Ночью и утром на дорогах местами гололедица. Ветер северный, северо-восточный умеренный. Температура воздуха в воскресенье ночью от -1°С по югу до -9°С по северу, днем -3°С…+4ۜ°С.

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