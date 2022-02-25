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"В Минске волейбол стал праздником, такого никогда не было". Генсек БФВ Алла Тетерина об успехах и проблемах белорусского волейбола

25.02.2022 21:37 — Разное | БелТА  
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Источник материала: БелТА

ОО "Белорусская федерация волейбола" основана 25 февраля 1992 года. На протяжении 30 лет организация представляет интересы национальных и сборных команд Республики Беларусь на международной арене и занимается организацией внутреннего чемпионата. Федерация также проводит работу по становлению, развитию и координации детско-юношеского, любительского и ветеранского волейбола. О современном положении волейбола в Беларуси и планах по развитию в беседе с корреспондентом БЕЛТА рассказала генеральный секретарь БФВ Алла Тетерина.

- Алла Аллабергеновна, в каком состоянии находился белорусский волейбол на момент создания федерации?

- При Советском Союзе волейбол в Беларуси был на очень хорошем уровне, у нас было представительство и в мужской, и женской высшей лиге союзного чемпионата. Так, минский "Коммунальник" под руководством Владимира Чернова дважды становился бронзовым призером чемпионата СССР среди женских команд, а в 1987 году стал победителем Кубка обладателей Кубков ЕКВ. В начале 1990-х в Беларуси еще оставались хорошие игроки, девушки попадали в восьмерку лучших команд Европы. Но с каждым годом состояние волейбола ухудшалось.

- Почему?

- Многие игроки завершили карьеру, некоторые уехали выступать за границу, где и остались жить. В те годы в стране было не до волейбола, не хватало финансирования, одна за другой закрывались детские школы. Дошло до того, что в Минске осталась только одна школа, которую позже присоединили к волейбольному клубу "Минск". Да, у нас оставались тренеры высокой квалификации, но их было крайне мало. В начале 2000-х очень хорошо выступали наши юниорские сборные, даже попадали на чемпионаты мира. Но до взрослого уровня ребята не доходили: уезжали в Россию, Францию, Германию. Здесь мало кто остался.

"В Минске волейбол стал праздником, такого никогда не было". Генсек БФВ Алла Тетерина об успехах и проблемах белорусского волейбола

- Когда ситуация начала выправляться?

- Только лет 10-12 назад. В нулевые детские школы переживали не лучшее время, у тренеров были небольшие зарплаты, все держалось на личном энтузиазме и любви к игре. Сейчас все это меняется. Появилась система, подключились многие государственные управления, все-таки справляться в одиночку федерации было тяжело. Я считаю, за это время была сделана большая работа: огромное внимание уделяется детскому спорту, детским тренерам созданы достойные условия труда, благодаря чему они уверены в завтрашнем дне.

"В Минске волейбол стал праздником, такого никогда не было". Генсек БФВ Алла Тетерина об успехах и проблемах белорусского волейбола

- Какая работа проводится по популяризации волейбола?

- Во-первых, практически все детские соревнования мы транслируем онлайн. У каждого ребенка есть масса родственников и друзей, которые хотят понаблюдать за его игрой. Поехать на турнир в другой город могут не все, поэтому они заходят на сайт федерации и смотрят в прямом эфире. Взрослый чемпионат Беларуси также транслируется онлайн. Во-вторых, все наши мероприятия активно освещаются в соцсетях, мы стараемся делать много уникального контента с игроками. Часто рассказываем и о тренерах, чтобы страна знала, кто готовил спортсмена для сборной. Высокая посещаемость у матчей высших лиг, на трибуны часто приходят целыми семьями. Очень любят волейбол в Гомеле, хорошую работу по привлечению болельщиков ведут ВК "Минск" и солигорский "Шахтер".

- К слову, "Шахтер" давно доминирует в мужской лиге, "Минчанка" властвует в женском чемпионате. Как такая низкая конкуренция сказывается на общем уровне чемпионата?

- Конечно, чем больше хороших команд, тем лучше, и мы хотим, чтобы конкуренция у нас была повыше. Но все упирается в ресурсы клубов. Мы пытаемся им помогать, доходит даже до того, что находим клубам спонсоров, хотя это не наша работа. Но мы понимаем, что без внутреннего чемпионата ничего не будет. И если в мужской высшей лиге сейчас достаточно команд, то с женским волейболом все сложно. Мы стараемся открыть еще одну-две команды, сейчас активно изучаем этот вопрос. Как вы знаете, наша "Минчанка" к тому же участвует в чемпионате России, и мы были бы очень рады, если бы в Суперлиге играла еще и мужская команда из Беларуси. Но для этого нужны средства, клуб должен быть конкурентоспособным. В отбывании номера не заинтересованы ни россияне, ни мы.

"В Минске волейбол стал праздником, такого никогда не было". Генсек БФВ Алла Тетерина об успехах и проблемах белорусского волейбола

- Чего не хватает для повышения конкурентоспособности?

- Прежде всего нужны хорошие тренеры, сейчас вопрос кадров для нас самая главная проблема. Специалисты не растут так же быстро, как игроки: если спортсмену нужно 5-6 лет, чтобы выступать на высоком уровне, то тренер за такой срок настоящим профессионалом не станет. В этом компоненте мы очень сильно уступаем тем же итальянцам, они потрясающе понимают волейбол и заранее знают, как выиграть. Вот таких же тренеров нужно готовить и нам. Теоретически можно позвать и итальянцев, но в таком случае мы останемся без денег. Поэтому рассматриваются специалисты из ближнего зарубежья, россияне и другие, которые имеют богатый опыт. А наши национальные команды, кстати, тренировать хотят очень многие.

- А если развивать волейбол с отечественными специалистами, но используя зарубежные методы подготовки? Возможно, кое-что уже применяется?

- Да, в волейболе сейчас очень актуально ведение статистики, и мы стараемся не отставать. К примеру, активно используется итальянская компьютерная программа Data Volley, позволяющая проводить анализ игры в реальном времени. Мы научились работать с ней, теперь в каждой команде должен быть специалист, занимающийся непосредственно статистикой. К тому же в век интернета мы можем наблюдать, как тренируются лучшие команды мира, какие ноу-хау они применяют, что могло бы пригодиться и нам. Наши тренеры раньше активно участвовали в семинарах, к сожалению, сейчас из-за пандемии их стало сложнее проводить. Но российские коллеги организуют вебинары онлайн, что очень удобно для наших специалистов.

"В Минске волейбол стал праздником, такого никогда не было". Генсек БФВ Алла Тетерина об успехах и проблемах белорусского волейбола

- Планируется, что весной Минск примет сразу четыре отборочных турнира на чемпионаты Европы в различных возрастных группах. Расскажите о них подробнее.

- Европейская конфедерация волейбола предложила нам провести четыре турнира, зная, как хорошо мы умеем организовывать такие соревнования. В Минске пройдут отборочные раунды на Евро среди юношей до 20 лет и девушек до 17 лет в апреле, а также среди юношей до 22 лет и девушек до 21 года в мае. Нас это предложение приятно удивило, но были сомнения, а справимся ли, ведь ресурсов-то не так много. Благо нас поддержало Министерство спорта и туризма. Три турнира примет Дворец спорта, еще один - "Чижовка-Арена". Будет сложно, но от этого тем не менее радостно: в Минске уже давно не было подобных соревнований. Естественно, мы покажем их в прямом эфире. У многих наших ребят хорошие группы, из которых можно и нужно отбираться в финальную стадию континентальных первенств.

"В Минске волейбол стал праздником, такого никогда не было". Генсек БФВ Алла Тетерина об успехах и проблемах белорусского волейбола

- А как насчет проведения в Беларуси взрослого чемпионата Европы? Наверняка есть такие мысли...

- Мы действительно очень хотим провести крупный международный форум для взрослых. Когда-то предлагали это России, но на тот момент у нас не было такого тесного сотрудничества с ними, как сейчас. В одиночку принять масштабный турнир было бы крайне сложно, но ЕКВ знает, что мы всегда готовы разделить это право. На пару с Россией, Украиной или Польшей мы бы точно справились, у нас все для этого есть, мы знаем, как проводить подобные соревнования. О нас очень хорошего мнения как в ЕКВ, так и в Международной федерации волейбола. Недавно в качестве поощрения за организацию множества международных соревнований они подарили нам современное покрытие для площадки. Мы брались за эти турниры в непростое время, поскольку в пандемию далеко не все страны были на это готовы.

- Какие цели на ближайшие годы ставит перед собой федерация?

- Хочется выиграть какой-нибудь крупный юниорский турнир, а также бороться за призы на взрослых чемпионатах Европы. Думаю, нам это под силу, надо просто поверить в себя. Раньше у команд был такой подход: мол, в матче с фаворитами мы побережем силы, будем готовиться к тем-то, чтобы выполнить задачу-минимум. Почему? Возможно, раньше свою роль играл менталитет, но сейчас мы можем бороться с лидерами на равных. Если раньше выход на Евро был большим успехом, то сейчас уже невыход считается неудачей. И, конечно же, хочется попасть на чемпионат мира и Олимпийские игры, но отбор туда невероятно сложен.

"В Минске волейбол стал праздником, такого никогда не было". Генсек БФВ Алла Тетерина об успехах и проблемах белорусского волейбола

- Главное в работе федерации - это...

- Мы хотим, чтобы в нашей стране любили волейбол, чтобы в него играло как можно больше людей. Развитие массового волейбола, пожалуй, и есть наш приоритет. Раньше мы очень много внимания уделяли международным соревнованиям: как их провести, чтобы нас оценили в Европе. И мы достигли успеха в этом. Когда мы приезжаем в штаб-квартиру ЕКВ в Люксембурге, нас всегда хвалят: мол, молодцы белорусы. Но в последнее время мы задумались, а почему бы не делать праздник для нас самих, чтобы это запомнил каждый? Большое внимание уделяется любительской лиге, куда приходят и рубятся обычные люди. У них уже изменился смысл жизни, они сидят на работе, но все их мысли о волейболе, который будет вечером. Дети, которые учатся в школе, ждут тренировку. Ветераны, которые давно закончили, все еще живут этой игрой, у них много разных турниров, где участвуют коллективы и из ближнего зарубежья. Нам иногда даже пишут дворовые команды, например, недавно в Гатово ребята своими силами построили площадку. Они показали нам фото, мы оценили и предоставили им сетки с мячами. Потом они прислали видео, как рубятся после работы, это ведь просто здорово. В Минске волейбол стал праздником, такого никогда не было. А нужно всего-то было постараться не для кого-то из-за рубежа, а для своего народа.

"В Минске волейбол стал праздником, такого никогда не было". Генсек БФВ Алла Тетерина об успехах и проблемах белорусского волейбола

Евгений РОМАНЦЕВИЧ,

БЕЛТА.-0-

 
Теги: Гомель, Минск
 
 
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ОО "Белорусская федерация волейбола" основана 25 февраля 1992 года. На протяжении 30 лет организация представляет интересы национальных и сборных команд Республики...
 
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