"В Минске волейбол стал праздником, такого никогда не было". Генсек БФВ Алла Тетерина об успехах и проблемах белорусского волейбола

Источник материала: БелТА

ОО "Белорусская федерация волейбола" основана 25 февраля 1992 года. На протяжении 30 лет организация представляет интересы национальных и сборных команд Республики Беларусь на международной арене и занимается организацией внутреннего чемпионата. Федерация также проводит работу по становлению, развитию и координации детско-юношеского, любительского и ветеранского волейбола. О современном положении волейбола в Беларуси и планах по развитию в беседе с корреспондентом БЕЛТА рассказала генеральный секретарь БФВ Алла Тетерина.

- Алла Аллабергеновна, в каком состоянии находился белорусский волейбол на момент создания федерации?

- При Советском Союзе волейбол в Беларуси был на очень хорошем уровне, у нас было представительство и в мужской, и женской высшей лиге союзного чемпионата. Так, минский "Коммунальник" под руководством Владимира Чернова дважды становился бронзовым призером чемпионата СССР среди женских команд, а в 1987 году стал победителем Кубка обладателей Кубков ЕКВ. В начале 1990-х в Беларуси еще оставались хорошие игроки, девушки попадали в восьмерку лучших команд Европы. Но с каждым годом состояние волейбола ухудшалось.

- Почему?

- Многие игроки завершили карьеру, некоторые уехали выступать за границу, где и остались жить. В те годы в стране было не до волейбола, не хватало финансирования, одна за другой закрывались детские школы. Дошло до того, что в Минске осталась только одна школа, которую позже присоединили к волейбольному клубу "Минск". Да, у нас оставались тренеры высокой квалификации, но их было крайне мало. В начале 2000-х очень хорошо выступали наши юниорские сборные, даже попадали на чемпионаты мира. Но до взрослого уровня ребята не доходили: уезжали в Россию, Францию, Германию. Здесь мало кто остался.





- Когда ситуация начала выправляться?

- Только лет 10-12 назад. В нулевые детские школы переживали не лучшее время, у тренеров были небольшие зарплаты, все держалось на личном энтузиазме и любви к игре. Сейчас все это меняется. Появилась система, подключились многие государственные управления, все-таки справляться в одиночку федерации было тяжело. Я считаю, за это время была сделана большая работа: огромное внимание уделяется детскому спорту, детским тренерам созданы достойные условия труда, благодаря чему они уверены в завтрашнем дне.





- Какая работа проводится по популяризации волейбола?

- Во-первых, практически все детские соревнования мы транслируем онлайн. У каждого ребенка есть масса родственников и друзей, которые хотят понаблюдать за его игрой. Поехать на турнир в другой город могут не все, поэтому они заходят на сайт федерации и смотрят в прямом эфире. Взрослый чемпионат Беларуси также транслируется онлайн. Во-вторых, все наши мероприятия активно освещаются в соцсетях, мы стараемся делать много уникального контента с игроками. Часто рассказываем и о тренерах, чтобы страна знала, кто готовил спортсмена для сборной. Высокая посещаемость у матчей высших лиг, на трибуны часто приходят целыми семьями. Очень любят волейбол в Гомеле, хорошую работу по привлечению болельщиков ведут ВК "Минск" и солигорский "Шахтер".

- К слову, "Шахтер" давно доминирует в мужской лиге, "Минчанка" властвует в женском чемпионате. Как такая низкая конкуренция сказывается на общем уровне чемпионата?

- Конечно, чем больше хороших команд, тем лучше, и мы хотим, чтобы конкуренция у нас была повыше. Но все упирается в ресурсы клубов. Мы пытаемся им помогать, доходит даже до того, что находим клубам спонсоров, хотя это не наша работа. Но мы понимаем, что без внутреннего чемпионата ничего не будет. И если в мужской высшей лиге сейчас достаточно команд, то с женским волейболом все сложно. Мы стараемся открыть еще одну-две команды, сейчас активно изучаем этот вопрос. Как вы знаете, наша "Минчанка" к тому же участвует в чемпионате России, и мы были бы очень рады, если бы в Суперлиге играла еще и мужская команда из Беларуси. Но для этого нужны средства, клуб должен быть конкурентоспособным. В отбывании номера не заинтересованы ни россияне, ни мы.





- Чего не хватает для повышения конкурентоспособности?

- Прежде всего нужны хорошие тренеры, сейчас вопрос кадров для нас самая главная проблема. Специалисты не растут так же быстро, как игроки: если спортсмену нужно 5-6 лет, чтобы выступать на высоком уровне, то тренер за такой срок настоящим профессионалом не станет. В этом компоненте мы очень сильно уступаем тем же итальянцам, они потрясающе понимают волейбол и заранее знают, как выиграть. Вот таких же тренеров нужно готовить и нам. Теоретически можно позвать и итальянцев, но в таком случае мы останемся без денег. Поэтому рассматриваются специалисты из ближнего зарубежья, россияне и другие, которые имеют богатый опыт. А наши национальные команды, кстати, тренировать хотят очень многие.

- А если развивать волейбол с отечественными специалистами, но используя зарубежные методы подготовки? Возможно, кое-что уже применяется?

- Да, в волейболе сейчас очень актуально ведение статистики, и мы стараемся не отставать. К примеру, активно используется итальянская компьютерная программа Data Volley, позволяющая проводить анализ игры в реальном времени. Мы научились работать с ней, теперь в каждой команде должен быть специалист, занимающийся непосредственно статистикой. К тому же в век интернета мы можем наблюдать, как тренируются лучшие команды мира, какие ноу-хау они применяют, что могло бы пригодиться и нам. Наши тренеры раньше активно участвовали в семинарах, к сожалению, сейчас из-за пандемии их стало сложнее проводить. Но российские коллеги организуют вебинары онлайн, что очень удобно для наших специалистов.





- Планируется, что весной Минск примет сразу четыре отборочных турнира на чемпионаты Европы в различных возрастных группах. Расскажите о них подробнее.

- Европейская конфедерация волейбола предложила нам провести четыре турнира, зная, как хорошо мы умеем организовывать такие соревнования. В Минске пройдут отборочные раунды на Евро среди юношей до 20 лет и девушек до 17 лет в апреле, а также среди юношей до 22 лет и девушек до 21 года в мае. Нас это предложение приятно удивило, но были сомнения, а справимся ли, ведь ресурсов-то не так много. Благо нас поддержало Министерство спорта и туризма. Три турнира примет Дворец спорта, еще один - "Чижовка-Арена". Будет сложно, но от этого тем не менее радостно: в Минске уже давно не было подобных соревнований. Естественно, мы покажем их в прямом эфире. У многих наших ребят хорошие группы, из которых можно и нужно отбираться в финальную стадию континентальных первенств.





- А как насчет проведения в Беларуси взрослого чемпионата Европы? Наверняка есть такие мысли...

- Мы действительно очень хотим провести крупный международный форум для взрослых. Когда-то предлагали это России, но на тот момент у нас не было такого тесного сотрудничества с ними, как сейчас. В одиночку принять масштабный турнир было бы крайне сложно, но ЕКВ знает, что мы всегда готовы разделить это право. На пару с Россией, Украиной или Польшей мы бы точно справились, у нас все для этого есть, мы знаем, как проводить подобные соревнования. О нас очень хорошего мнения как в ЕКВ, так и в Международной федерации волейбола. Недавно в качестве поощрения за организацию множества международных соревнований они подарили нам современное покрытие для площадки. Мы брались за эти турниры в непростое время, поскольку в пандемию далеко не все страны были на это готовы.

- Какие цели на ближайшие годы ставит перед собой федерация?

- Хочется выиграть какой-нибудь крупный юниорский турнир, а также бороться за призы на взрослых чемпионатах Европы. Думаю, нам это под силу, надо просто поверить в себя. Раньше у команд был такой подход: мол, в матче с фаворитами мы побережем силы, будем готовиться к тем-то, чтобы выполнить задачу-минимум. Почему? Возможно, раньше свою роль играл менталитет, но сейчас мы можем бороться с лидерами на равных. Если раньше выход на Евро был большим успехом, то сейчас уже невыход считается неудачей. И, конечно же, хочется попасть на чемпионат мира и Олимпийские игры, но отбор туда невероятно сложен.





- Главное в работе федерации - это...

- Мы хотим, чтобы в нашей стране любили волейбол, чтобы в него играло как можно больше людей. Развитие массового волейбола, пожалуй, и есть наш приоритет. Раньше мы очень много внимания уделяли международным соревнованиям: как их провести, чтобы нас оценили в Европе. И мы достигли успеха в этом. Когда мы приезжаем в штаб-квартиру ЕКВ в Люксембурге, нас всегда хвалят: мол, молодцы белорусы. Но в последнее время мы задумались, а почему бы не делать праздник для нас самих, чтобы это запомнил каждый? Большое внимание уделяется любительской лиге, куда приходят и рубятся обычные люди. У них уже изменился смысл жизни, они сидят на работе, но все их мысли о волейболе, который будет вечером. Дети, которые учатся в школе, ждут тренировку. Ветераны, которые давно закончили, все еще живут этой игрой, у них много разных турниров, где участвуют коллективы и из ближнего зарубежья. Нам иногда даже пишут дворовые команды, например, недавно в Гатово ребята своими силами построили площадку. Они показали нам фото, мы оценили и предоставили им сетки с мячами. Потом они прислали видео, как рубятся после работы, это ведь просто здорово. В Минске волейбол стал праздником, такого никогда не было. А нужно всего-то было постараться не для кого-то из-за рубежа, а для своего народа.





Евгений РОМАНЦЕВИЧ,

БЕЛТА.-0-