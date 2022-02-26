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СМИ: Зеленский попросил премьера Израиля выступить посредником в переговорах с Путиным
Источник материала: ОНТ
Президент Украины Владимир Зеленский обратился к премьер-министру Израиля Нафтали Беннету с просьбой выступить посредником на переговорах с лидером России Владимиром Путиным. Об этом со ссылкой на знакомый с ситуацией источник информирует
Пресс-секретарь Зеленского уже
Ранее сообщалось, что МИД России
Фото: instagram.com/zelenskiy_official
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Президент Украины Владимир Зеленский обратился к премьер-министру Израиля Нафтали Беннету с просьбой выступить посредником на переговорах с лидером России...
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