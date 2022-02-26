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СМИ: Зеленский попросил премьера Израиля выступить посредником в переговорах с Путиным

26.02.2022 06:01 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

СМИ: Зеленский попросил премьера Израиля выступить посредником в переговорах с Путиным

Президент Украины Владимир Зеленский обратился к премьер-министру Израиля Нафтали Беннету с просьбой выступить посредником на переговорах с лидером России Владимиром Путиным. Об этом со ссылкой на  знакомый с ситуацией источник информирует Financial Times.

Пресс-секретарь Зеленского уже заявил о согласии Украины на переговоры с Россией.

Ранее сообщалось, что МИД России озвучил предварительные условия прекращения военной операции в Украине. Также пресс-секретарь Президента Российской Федерации заявил о возможности организовать переговоры в Минске.

Фото: instagram.com/zelenskiy_official

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Теги: Минск
 
 
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Президент Украины Владимир Зеленский обратился к премьер-министру Израиля Нафтали Беннету с просьбой выступить посредником на переговорах с лидером России...
 
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