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Пресс-секретарь Зеленского заявил о согласии Украины на переговоры с Россией
Источник материала: ОНТ
Пресс-секретарь Президента Украины Сергей Никифоров заявил о согласии Украины на переговоры с Россией. Соответствующие слова
Ранее сообщалось, что МИД России
Фото: Pixabay
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Пресс-секретарь Президента Украины Сергей Никифоров заявил о согласии Украины на переговоры с Россией. Соответствующие слова были размещены в соцсети Facebook. Ранее...
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