Пресс-секретарь Зеленского заявил о согласии Украины на переговоры с Россией

Источник материала: ОНТ

Пресс-секретарь Президента Украины Сергей Никифоров заявил о согласии Украины на переговоры с Россией. Соответствующие слова были размещены в соцсети Facebook.

Ранее сообщалось, что МИД России озвучил предварительные условия прекращения военной операции в Украине. Также пресс-секретарь Президента Российской Федерации заявил о возможности организовать переговоры в Минске.

Фото: Pixabay

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