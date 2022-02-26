Байден отдал приказ о развертывании дополнительных сил США в Европе

Источник материала: ОНТ

Президент США Джо Байден отдал приказ о развертывании дополнительных сил на европейском континенте, чтобы поддержать союзников по НАТО. Заявление американского лидера было обнародовано 25 февраля, информирует РИА «Новости».

Байден обвинил Президента Российской Федерации Владимира Путина в угрозе «основам международного мира и безопасности». По словам Президента США, НАТО в очередной раз демонстрирует, что «выступает за свободу и демократию».

Фото: Pixabay

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