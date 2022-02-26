Белорусы вторые сутки не могут выехать из Украины на автобусе Киев-Минск

Источник материала: ОНТ

Минск" class="one-news__figure-img">

Международный автобус Киев-Минск уже вторые сутки не может выехать из Украины. 25 февраля рейс был перенаправлен к польскому погранпереходу, где граждане Беларуси смогут без виз пройти границу. Об этом информирует Sputnik.

Sputnik рассказывает, что в «Минсктрансе» подтвердили: последний рейс автобуса Киев-Минск поедет через Польшу.

Дорога из Киева в Минск в обычное время на автобусе занимает порядка 10 часов. Но сейчас в Украине действует военное положение, пункты пропуска на границе из-за этого практически парализованы.

Фото: БЕЛТА / носит иллюстративный характер

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