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Белорусы вторые сутки не могут выехать из Украины на автобусе Киев-Минск
Источник материала: ОНТМинск" class="one-news__figure-img">
Международный автобус Киев-Минск уже вторые сутки не может выехать из Украины. 25 февраля рейс был перенаправлен к польскому погранпереходу, где граждане Беларуси смогут без виз пройти границу. Об этом
Sputnik рассказывает, что в «Минсктрансе» подтвердили: последний рейс автобуса Киев-Минск поедет через Польшу.
Дорога из Киева в Минск в обычное время на автобусе занимает порядка 10 часов. Но сейчас в Украине действует военное положение, пункты пропуска на границе из-за этого практически парализованы.
Фото: БЕЛТА / носит иллюстративный характер
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Международный автобус Киев-Минск уже вторые сутки не может выехать из Украины. 25 февраля рейс был перенаправлен к польскому погранпереходу, где граждане Беларуси...
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