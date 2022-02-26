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Финал футбольной Лиги Чемпионов перенесли из Санкт-Петербурга в Париж

26.02.2022 06:01 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

Финал футбольной Лиги Чемпионов перенесли из Санкт-Петербурга в Париж

Союз европейских футбольных ассоциаций перенёс финал Лиги чемпионов из Санкт-Петербурга в Париж.

Решение было принято на экстренном заседании организации. Решающий матч Лиги чемпионов должен пройти 28 мая. Также исполком организации решил, что российские и украинские клубы и национальные сборные, участвующие в турнирах УЕФА, будут обязаны проводить свои домашние матчи на нейтральных стадионах.

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Союз европейских футбольных ассоциаций перенёс финал Лиги чемпионов из Санкт-Петербурга в Париж. Решение было принято на экстренном заседании организации....
 
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