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В Минске открылась выставка к 140-летию Якуба Коласа
Источник материала: ОНТМинске открылась выставка к 140-летию Якуба Коласа" class="one-news__figure-img">
В год 140-летия больше, чем поэта. Портретную Коласиану открыли сегодня в Минске. Основным партнёром дома-музея песняра при создании этой выставки стал музей Купалы. Представлена и живописная работа из Национального художественного. С порога посетители узнают руку мастера. И так возле каждого экспоната.
Будь этот проект с Лувром, сказали бы – «Мона Лиза» приехала». Хит выставки – одно из самых ранних изображений Коласа. Нарисовал Кругер в 1923. Его ровестник – образ Купалы того же автора. Возможно, портреты друзей-одногодок парные. Судьба схожая.
Партию главному «гостевому» шедевру сегодня составил групповой портрет кисти Павловского. И он из фондов музея Купалы. Картина мэтра Волкова – из Национального художественного. Уникальный шанс сравнить с его же работой в холле дома Коласа.
«Песняр земли белорусской» вдохновлял народных художников. Во временной экспозиции - полотна Щемелёва, Поплавского. И рамы, как отдельные произведения искусства. 22 портрета. Это не считая большого парадного у входа в выставочные залы.
Колас стал «кормчим» для многих художников. Особенно «урожайными» были юбилейные даты. К ним всегда устраивали Республиканские выставки. Традиция, о которой позабыли в наши дни. А ведь в итоге зрители узнавали такого разного классика.
Своего рода хедлайнер проекта – племянник Купалы. То же Янка. Романовский, кстати, автор портрета-символа музея. Кругер нарисовал улыбку столь же интригующую, что и у «Мона Лизы». Делайте селфи. Делитесь фото в соцсетях. #люблюКоласа.
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В год 140-летия больше, чем поэта. Портретную Коласиану открыли сегодня в Минске. Основным партнёром дома-музея песняра при создании этой выставки стал музей Купалы....
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