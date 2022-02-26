В Минске открылась выставка к 140-летию Якуба Коласа

Источник материала: ОНТ

Минске открылась выставка к 140-летию Якуба Коласа" class="one-news__figure-img">

В год 140-летия больше, чем поэта. Портретную Коласиану открыли сегодня в Минске. Основным партнёром дома-музея песняра при создании этой выставки стал музей Купалы. Представлена и живописная работа из Национального художественного. С порога посетители узнают руку мастера. И так возле каждого экспоната.





Будь этот проект с Лувром, сказали бы – «Мона Лиза» приехала». Хит выставки – одно из самых ранних изображений Коласа. Нарисовал Кругер в 1923. Его ровестник – образ Купалы того же автора. Возможно, портреты друзей-одногодок парные. Судьба схожая.

Надежда Саевич, главный хранитель фондов Литературного музея Янки Купалы: «Партрэты Янкі Купалы і Якуба Коласа экспанаваліся ў Беларускім дзяржаўным музеі. У гады Вялікай Айчыннай вайны яны былі вывезены за межы Беларусі, у Германію. У музей яны трапілі ў 1947. Гэта першая такая “вандроўка” партрэта па-за межамі музея. Упершыню ў гісторыі экспанавання»

Партию главному «гостевому» шедевру сегодня составил групповой портрет кисти Павловского. И он из фондов музея Купалы. Картина мэтра Волкова – из Национального художественного. Уникальный шанс сравнить с его же работой в холле дома Коласа.

Ольга Новожилова, заведующая отделом Литературно-мемориального музея Якуба Коласа: «Канцэпцыя такая, што пясняр паказаны ў розныя перыяды жыцця. Пачынаючы ад яго навучання ў Нясвіжскай настаўніцкай семінары, працягваючы яго настаўніцкай працайі ўжо творчасць у сталыя гады. Напрыклад, партрэт народнага паэта Беларусі Якуба Коласа пэнзлю Зянона Паўлоўскага створаны пад час Дэкады беларускага мастацтва ў Маскве ў 1940 годзе на вокладцы фарбаў»

«Песняр земли белорусской» вдохновлял народных художников. Во временной экспозиции - полотна Щемелёва, Поплавского. И рамы, как отдельные произведения искусства. 22 портрета. Это не считая большого парадного у входа в выставочные залы.

Колас стал «кормчим» для многих художников. Особенно «урожайными» были юбилейные даты. К ним всегда устраивали Республиканские выставки. Традиция, о которой позабыли в наши дни. А ведь в итоге зрители узнавали такого разного классика.

Своего рода хедлайнер проекта – племянник Купалы. То же Янка. Романовский, кстати, автор портрета-символа музея. Кругер нарисовал улыбку столь же интригующую, что и у «Мона Лизы». Делайте селфи. Делитесь фото в соцсетях. #люблюКоласа.

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