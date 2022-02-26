﻿
ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Новости Hi-Tech | Еще

Совет министров: Финансовая система Беларуси готова к любым вызовам

26.02.2022 06:01 — Разное | ОНТ  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: ОНТ

Совет министров: Финансовая система Беларуси готова к любым вызовам

Финансовая система Беларуси готова к любым вызовам. Об этом заявили в правительстве.  


На фоне политических событий в Украине, вырос спрос на валюту. Сейчас Совмин и Нацбанк обсуждают меры, чтобы исключить спекулятивные сделки. Несколько осложнили ситуацию санкции, которые США применили к российским банкам, в том числе – к основными контрагентам для Беларуси. Поэтому необходимо изменить «мосты прохождения платежей». Над этим тоже работают. В правительстве заверили – даже в этой непростой ситуации белорусам переживать не стоит. В Нацбанке – достаточный запас и безналичной, и наличной валюты.

Обсудили в правительстве работу предприятий и потребительского рынка. Всё в штатном режиме. Единственной проблемой называют закрытие Одесского порта. Однако и это – решаемо. Так, регионы Беларуси уже ищут альтернативные пути поставок импортных товаров. Речь и о переориентации поставок нефтепродуктов из Украины в Россию. При этом, алгоритм никак не повлияет на внешнеторговый оборот Беларуси, и в том числе на сальдо внешней торговли. Впрочем, ситуация в Украине вызвала и небольшой всплеск среди белорусов, которые накануне скупали товары первой необходимости. Как отметил вице-премьер, поводов для беспокойства нет. Торговые сети обеспечены такими продуктами на полтора месяца вперед.

Подписывайтесь на нас в Telegram

 
Теги: Курсы валют
 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Финансовая система Беларуси готова к любым вызовам. Об этом заявили в правительстве.   На фоне политических событий в Украине, вырос спрос на валюту. Сейчас Совмин...
 
Новости дня
Новости разные
 
"В Минске волейбол стал праздником, такого никогда не было". Генсек БФВ Алла Тетерина об успехах и проблемах белорусского волейбола
Главные новости сегодня
 
﻿
ТОП-новости Беларуси
Лента новостей

Разное

Свежие газеты

Архив (Разное)

﻿
﻿
Главная |  Новости  |  Справки  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY 
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2021 21.by