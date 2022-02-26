Совет министров: Финансовая система Беларуси готова к любым вызовам

Источник материала: ОНТ

Финансовая система Беларуси готова к любым вызовам. Об этом заявили в правительстве.





На фоне политических событий в Украине, вырос спрос на валюту. Сейчас Совмин и Нацбанк обсуждают меры, чтобы исключить спекулятивные сделки. Несколько осложнили ситуацию санкции, которые США применили к российским банкам, в том числе – к основными контрагентам для Беларуси. Поэтому необходимо изменить «мосты прохождения платежей». Над этим тоже работают. В правительстве заверили – даже в этой непростой ситуации белорусам переживать не стоит. В Нацбанке – достаточный запас и безналичной, и наличной валюты.

Обсудили в правительстве работу предприятий и потребительского рынка. Всё в штатном режиме. Единственной проблемой называют закрытие Одесского порта. Однако и это – решаемо. Так, регионы Беларуси уже ищут альтернативные пути поставок импортных товаров. Речь и о переориентации поставок нефтепродуктов из Украины в Россию. При этом, алгоритм никак не повлияет на внешнеторговый оборот Беларуси, и в том числе на сальдо внешней торговли. Впрочем, ситуация в Украине вызвала и небольшой всплеск среди белорусов, которые накануне скупали товары первой необходимости. Как отметил вице-премьер, поводов для беспокойства нет. Торговые сети обеспечены такими продуктами на полтора месяца вперед.

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