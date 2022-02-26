Великобритания ввела санкции против Путина и Лаврова

Источник материала: ОНТ

Великобританией были введены санкции против Президента России Владимира Путина и главы МИД России Сергея Лаврова. Причиной ограничений стала ситуации в Украине, следует из соответствующего списка британского внешнеполитического ведомства. Об этом информирует РИА «Новости».

Санкции подразумевают заморозку активов, но в документе не говорится, о каких активах идет речь и вообще есть ли они. Великобритания указала в качестве причины введения ограничений то, что Президент России отвечает за вооруженные силы страны и политику правительства, а также «дал приказ войскам начать вторжение в Украину».

Лавров же, по версии МИД Великобритании, – одна из ключевых принимающих решения фигур. Глава МИД России описывается как «вовлеченный в дестабилизацию и подрыв территориальной целостности и суверенитета Украины».

В отличие от иных лиц, попавших из-за событий в Украине под британские санкции, Путину и Лаврову въезд в Великобританию не запрещен.

Фото: Pixabay

Подписывайтесь на нас в Telegram