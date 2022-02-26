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Досрочное голосование на референдуме по внесению изменений в Конституцию: что думают наблюдатели и простые белорусы?
Источник материала: ОНТ
Основной день голосования за обновлённую Конституцию уже в воскресенье. Но избиратели активно принимают участие досрочно. Приходят целыми семьями. Свой голос уже отдали больше 34% населения, или каждый четвёртый житель страны. Самые активные избиратели в Гомельской, Могилёвской и Брестской областях.
Игровые площадки для детей и небольшие сувениры для родителей. На 65-м участке в Гродно сегодня День семьи. Перед референдумом члены комиссии не просто подготовили списки – но и продумали каждый день досрочного голосования. А свой голос здесь отдали здесь уже больше 40%.
Праздничная атмосфера на участке – хорошее дополнение. Но идут, конечно же, не за этим. Социально ориентированное государство, гарантии, реальный, работающий закон, сохранение традиций. Каждый находит в этом историческом моменте свои приоритеты. Для Ольги Левко, награжденной Орденом матери, участие в референдуме, это прежде всего забота о будущем ее 5 детей.
Здесь, на 41-м участке в колледже искусств, голосуют в основном молодежь и пенсионеры. Несмотря на разницу в возрасте, основные приоритеты одинаковые. Мир и спокойствие.
За или против изменений в Конституции, решение каждый белорус для себя принял уже давно. Потому на участках не раздумывают. Те, кто идёт голосовать, не просто выражает свой гражданский долг, а болеет за будущее страны, в котором хочется трудиться и растить детей. На фоне событий в Украине особенно высока сегодня цена мира.
Досрочно проголосовал председатель Конституционного суда. Пётр Миклашевич отметил, что на этом референдуме испытывает особую ответственность – ведь работал в конституционной комиссии, которая готовила проект обновленного Основного закона.
Кто-то привык не откладывать всё на последний день, кто-то из соображений санитарной безопасности во время пандемии избегает массовых скоплений людей, а кто-то, понимая, что в день референдума будет на работе, – пришел досрочно. Такая возможность появилась во вторник.
Спокойно, слаженно, без нарушений и конфликтов. Так характеризуют обстановку на участках для голосования наблюдатели. Только из ближнего и дальнего зарубежья аккредитованы 195 человека. Они не ограничены в перемещениях по стране и могут общаться с избирателями. Своё мнение уже озвучили представители Литвы.
Сегодня в страну прибыла делегация из Италии. К основной задаче приступят в воскресенье и пока не посещали участки. Но всячески поддерживают политику нашего государства.
Проголосовать досрочно белорусы смогут и завтра. Но если физически прийти на участок не получится по объективным причинам, урну с бюллетенями доставят домой. Участки для голосования будут работать и в красной зоне ковидных отделений больниц. Так что возможность проголосовать будет у каждого. Главное не оставаться безразличным.
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Досрочное голосование на референдуме по внесению изменений в Конституцию: что думают наблюдатели и простые белорусы?
Основной день голосования за обновлённую Конституцию уже в воскресенье. Но избиратели активно принимают участие досрочно. Приходят целыми семьями. Свой голос уже...
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