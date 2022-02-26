Досрочное голосование на референдуме по внесению изменений в Конституцию: что думают наблюдатели и простые белорусы?

Источник материала: ОНТ

Основной день голосования за обновлённую Конституцию уже в воскресенье. Но избиратели активно принимают участие досрочно. Приходят целыми семьями. Свой голос уже отдали больше 34% населения, или каждый четвёртый житель страны. Самые активные избиратели в Гомельской, Могилёвской и Брестской областях.





Игровые площадки для детей и небольшие сувениры для родителей. На 65-м участке в Гродно сегодня День семьи. Перед референдумом члены комиссии не просто подготовили списки – но и продумали каждый день досрочного голосования. А свой голос здесь отдали здесь уже больше 40%.

Праздничная атмосфера на участке – хорошее дополнение. Но идут, конечно же, не за этим. Социально ориентированное государство, гарантии, реальный, работающий закон, сохранение традиций. Каждый находит в этом историческом моменте свои приоритеты. Для Ольги Левко, награжденной Орденом матери, участие в референдуме, это прежде всего забота о будущем ее 5 детей.

Ольга Левко, многодетная мама: «Мы сейчас хотим нашим детям привить то, что это очень важно и очень значимо для каждого человека, поэтому, когда они маленькие, они только смотрят и учатся, а со временем они будут так же, как и мы, приходить, участвовать».

Здесь, на 41-м участке в колледже искусств, голосуют в основном молодежь и пенсионеры. Несмотря на разницу в возрасте, основные приоритеты одинаковые. Мир и спокойствие.

За или против изменений в Конституции, решение каждый белорус для себя принял уже давно. Потому на участках не раздумывают. Те, кто идёт голосовать, не просто выражает свой гражданский долг, а болеет за будущее страны, в котором хочется трудиться и растить детей. На фоне событий в Украине особенно высока сегодня цена мира.

Андрей Швед, генеральный прокурор Беларуси: «Будущее для нас – это мирное небо над головой, сохранение достижений, которое удалось достичь во всех сферах».

Досрочно проголосовал председатель Конституционного суда. Пётр Миклашевич отметил, что на этом референдуме испытывает особую ответственность – ведь работал в конституционной комиссии, которая готовила проект обновленного Основного закона.

Пётр Миклашевич, председатель Конституционного суда Беларуси: «Убежден, что граждане во всех регионах нашей страны примут активное участие в референдуме, тем самым подтвердят свое желание и стремление жить и работать, учится и созидать в мирной, стабильной, демократической нашей стране».

Кто-то привык не откладывать всё на последний день, кто-то из соображений санитарной безопасности во время пандемии избегает массовых скоплений людей, а кто-то, понимая, что в день референдума будет на работе, – пришел досрочно. Такая возможность появилась во вторник.

Игорь Карпенко, председатель Центральной комиссии Беларуси по выборам и проведению республиканских референдумов: «Мы создали все условия для того, чтобы граждане могли спокойно прийти на участки и высказать свою позицию относительно вопроса, вынесенного на референдум. Можно отметить достаточно высокую активность граждан, которые голосуют на референдуме» .

Спокойно, слаженно, без нарушений и конфликтов. Так характеризуют обстановку на участках для голосования наблюдатели. Только из ближнего и дальнего зарубежья аккредитованы 195 человека. Они не ограничены в перемещениях по стране и могут общаться с избирателями. Своё мнение уже озвучили представители Литвы.

Эрика Швянчёнене, независимый наблюдатель (Литва): «Были на участках, вчера там, где мы были, людей было много, они были такие веселые, настроение хорошее. Они знают, почему им нужна новая Конституция. С кем мы разговаривали, они почти все говорили, что мы будем голосовать за новые поправки».

Светлана Стрекалова, национальный наблюдатель: «Урны прозрачные, можно пронаблюдать все кабинки, у нас хороший обзор, именно у наблюдателей. Все проходит в рамках законодательства Республики Беларусь и в соответствии с ним же».

Сегодня в страну прибыла делегация из Италии. К основной задаче приступят в воскресенье и пока не посещали участки. Но всячески поддерживают политику нашего государства.

Педжио, президент комитета солидарности с Беларусью: «Мы считаем, что это очень важный референдум. Мы как международные наблюдатели решили сюда приехать, несмотря на международные события. Мы положительно рассматриваем создание Союзного государства и поддерживаем политику Александра Лукашенко в данном направлении. Мы видим, что Беларусь – свободная и суверенная страна, здесь порядок. Для нас Беларусь – пример суверенного государства».

Проголосовать досрочно белорусы смогут и завтра. Но если физически прийти на участок не получится по объективным причинам, урну с бюллетенями доставят домой. Участки для голосования будут работать и в красной зоне ковидных отделений больниц. Так что возможность проголосовать будет у каждого. Главное не оставаться безразличным.

Подписывайтесь на нас в Telegram