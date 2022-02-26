Зарубежная реакция на ситуацию в Украине: в чем вина Запада?

Источник материала: ОНТ

Жёсткие экономические санкции, персональные ограничения и никакой войны с Российской Федерацией. Примерно таковы основные выводы экстренного саммита ЕС, который сегодня завершился в Брюсселе. В эти минуты встречу на своём уровне проводят министры иностранных дел ЕС, которые должны утвердить принятые решения, свои встречи проводят страны НАТО и Бухарестской девятки, которая объединяет государства Центральной и Восточной Европы. Но и там пока лишь слова.





Перед журналистами главы Евросовета, Еврокомиссии и президент Франции, страны, председательствующей в ЕС, появились в полтретьего ночи. Всё это время представители стран Евросоюза обсуждали ситуацию в Украине и свою реакцию на происходящие события. Эммануэль Макрон, рассказал, что успел в это время даже созвонится с президентом России.

Эммануэль Макрон, президент Франции: «У меня состоялся быстрый, откровенный и прямой обмен с президентом Путиным по просьбе президента Зеленского. Чтобы, во-первых, просить о скорейшем прекращении боевых действий, во-вторых, предложить провести разговор с Зеленским, но это не возымело эффекта».

Не секрет, что главным ответом ЕС должны были стать широкие экономические санкции, их перечень и вызвал такие долгие дебаты.

Урсула Фон дер Ляйен, председатель Еврокомиссии: «Европейский союз остается единым. Пакет масштабных и целенаправленных санкций, одобренный европейскими лидерами сегодня вечером, наглядно демонстрирует это. Это окажет максимальное влияние на российскую экономику и политическую элиту».

В так называемый второй санкционный пакет попали крупные российские компании, оборонные предприятия, банки. Согласован запрет на экспорт большого количества промышленных товаров, появятся визовые ограничения. А вот об отключении России от системы SWIFT стороны договориться так и не смогли. Банки всего мира используют SWIFT для обмена информацией о финансовых переводах и сделках, это единая мировая система, и если отрезать от неё такого серьёзного игрока, как Россия, с которым нужно расплачиваться за энергоносители или получать деньги за свои товары, то это обязательно ударит по всем остальным. Санкции по сути не коснулись и российской энергетики, даже США исключили из своего списка алюминий, который они покупают у России.

Но пока одни политики обсуждают экономический эффект от санкций, другие всё ещё пытаются анализировать причины случившегося и нередко критикуют самих европейских лидеров.

Один из фаворитов президентской гонки Франции, Эрик Земмур, рассуждает, что разговоры о возможном появлении ядерного оружия в Украине и расширение НАТО на Восток вынудило Россию действовать.

Эрик Земмур, кандидат в президенты Франции: «Запад несет ответственность за эскалацию конфликта на востоке, он должен понять требования русских, направленные против расширения НАТО. Увы, мы ничего не сделали, чтобы избежать этой эскалации».

Говоря об этом, Земмур напоминает, что Париж, как и Берлин, были гарантами Минских соглашений и просто обязаны были предотвратить конфликт. А сегодня, по его словам, и Франция и Германия громче всех призывают остановить события и являются обычными наблюдателями.

Флоренс Парли, министр обороны Франции: «Вы спрашиваете меня, хотим ли мы вступить в войну против России. Россия – ядерная держава, мы в НАТО – ядерный альянс – так это действительно то, чего мы хотим?» - Значит, вы говорите «нет»?» - «Ответ содержится в вашем вопросе».

Достаточно показательной в этом ключе является позиция немецкой стороны, которая на просьбы Украины о военной помощи по-прежнему отвечает отказом.

Кристин Ламбрехт, министр обороны Германии: «Правительство Германии проводит четкую и ограничительную политику в области экспорта оружия. И это происходит не только с сегодняшнего дня, не только со времен этой администрации, но и в течение очень долгого времени. И это та политика, которой мы будем следовать и впредь».

Безответственность – так поведение главных политиков Европы называет известный европейско-американский политолог Гилберт Докторов. Для него многие вопросы по-прежнему остаются без ответов. Почему Запад не отреагировал на инициативы Кремля по безопасности, почему НАТО вопреки обязательствам расширились на Восток, что делают американские войска на территории Польши в 50 км от Бреста?

Гилберт Докторов, политолог: «Чего вы ожидаете, что они признают ответственность, когда у них никакой ответственности нету и компетентности очень мало. Среди европейских деятелей, поскольку эта система коалиционных правительств, отдает только внимание, кто и какое кресло заберёт, чтобы разделить между собой власть. А как использовать эту власть, это им плевать. И вот это наша ситуация, Европа вообще в стадии деградации… Не чувствуют опасность, не чувствуют страх. То, что Путин сделал, когда он, подумайте, открыл войну в Европе, Европа и Америка делает войну по всему миру и не думает два раза, что будет вторжение и сотни тысяч людей умирают сразу, а как только Россия действует по своим национальным интересам, открывает огонь – все в ужасе, святая европейская земля подвергается опасности! Это лицемерие и недопонимание».

За протекающими процессами пока очень аккуратно наблюдают на Востоке. Пекин, один из главных мировых тяжеловесов, как и все, выступает за деэскалацию обстановки, но к формулировкам, даже медийным, относится весьма придирчиво.

Хуа Чуньин, пресс-секретарь министерства иностранных дел Китая: «Западные СМИ определяют операцию как вторжение. Но я не знаю, какие слова они использовали раньше, например, когда Соединенные Штаты предприняли какие-то односторонние военные действия или вторжение в Афганистан и Ирак. Это вторжение или что-то еще? Какое слово они использовали, когда военные действия без законных оснований или разрешения Организации Объединенных Наций убили и ранили так много невинных людей?»

Члены НАТО в эти минуты проводят очередной экстренный саммит, на который приглашены и союзники из-за океана, США и Канада, и даже страны, которые в альянс не входят, – Швеция и Финляндия.

Несмотря на то, что и Стокгольм и Хельсинки не говорят вслух о своём возможном присоединении к альянсу, в Москве в этом увидели усилия руководства НАТО по втягиванию этих стран, которые декларируют политику неприсоединения, в свой блок. Поможет ли это снизить напряжённость в отношениях с Россией – вопрос риторический.

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