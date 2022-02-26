|
Зарубежная реакция на ситуацию в Украине: в чем вина Запада?
Источник материала: ОНТ
Жёсткие экономические санкции, персональные ограничения и никакой войны с Российской Федерацией. Примерно таковы основные выводы экстренного саммита ЕС, который сегодня завершился в Брюсселе. В эти минуты встречу на своём уровне проводят министры иностранных дел ЕС, которые должны утвердить принятые решения, свои встречи проводят страны НАТО и Бухарестской девятки, которая объединяет государства Центральной и Восточной Европы. Но и там пока лишь слова.
Перед журналистами главы Евросовета, Еврокомиссии и президент Франции, страны, председательствующей в ЕС, появились в полтретьего ночи. Всё это время представители стран Евросоюза обсуждали ситуацию в Украине и свою реакцию на происходящие события. Эммануэль Макрон, рассказал, что успел в это время даже созвонится с президентом России.
Не секрет, что главным ответом ЕС должны были стать широкие экономические санкции, их перечень и вызвал такие долгие дебаты.
В так называемый второй санкционный пакет попали крупные российские компании, оборонные предприятия, банки. Согласован запрет на экспорт большого количества промышленных товаров, появятся визовые ограничения. А вот об отключении России от системы SWIFT стороны договориться так и не смогли. Банки всего мира используют SWIFT для обмена информацией о финансовых переводах и сделках, это единая мировая система, и если отрезать от неё такого серьёзного игрока, как Россия, с которым нужно расплачиваться за энергоносители или получать деньги за свои товары, то это обязательно ударит по всем остальным. Санкции по сути не коснулись и российской энергетики, даже США исключили из своего списка алюминий, который они покупают у России.
Но пока одни политики обсуждают экономический эффект от санкций, другие всё ещё пытаются анализировать причины случившегося и нередко критикуют самих европейских лидеров.
Один из фаворитов президентской гонки Франции, Эрик Земмур, рассуждает, что разговоры о возможном появлении ядерного оружия в Украине и расширение НАТО на Восток вынудило Россию действовать.
Говоря об этом, Земмур напоминает, что Париж, как и Берлин, были гарантами Минских соглашений и просто обязаны были предотвратить конфликт. А сегодня, по его словам, и Франция и Германия громче всех призывают остановить события и являются обычными наблюдателями.
Достаточно показательной в этом ключе является позиция немецкой стороны, которая на просьбы Украины о военной помощи по-прежнему отвечает отказом.
Безответственность – так поведение главных политиков Европы называет известный европейско-американский политолог Гилберт Докторов. Для него многие вопросы по-прежнему остаются без ответов. Почему Запад не отреагировал на инициативы Кремля по безопасности, почему НАТО вопреки обязательствам расширились на Восток, что делают американские войска на территории Польши в 50 км от Бреста?
За протекающими процессами пока очень аккуратно наблюдают на Востоке. Пекин, один из главных мировых тяжеловесов, как и все, выступает за деэскалацию обстановки, но к формулировкам, даже медийным, относится весьма придирчиво.
Члены НАТО в эти минуты проводят очередной экстренный саммит, на который приглашены и союзники из-за океана, США и Канада, и даже страны, которые в альянс не входят, – Швеция и Финляндия.
Несмотря на то, что и Стокгольм и Хельсинки не говорят вслух о своём возможном присоединении к альянсу, в Москве в этом увидели усилия руководства НАТО по втягиванию этих стран, которые декларируют политику неприсоединения, в свой блок. Поможет ли это снизить напряжённость в отношениях с Россией – вопрос риторический.
Подписывайтесь на нас в
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Жёсткие экономические санкции, персональные ограничения и никакой войны с Российской Федерацией. Примерно таковы основные выводы экстренного саммита ЕС, который...
|
Архив (Разное)